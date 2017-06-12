به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت راهبردی قوه قضائیه، ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضائیه گفت: برنامه چهارم توسعه قضایی پس ازتایید و امضاء از سوی ریاست قوه قضاییه جهت اجرا به معاونت راهبردی ابلاغ شد.

دکتر ذوالقدر در ادامه تصریح کرد: برنامه چهارم توسعه قضایی در سه فصل و نوزده هدف راهبردی تدوین شده است.

وی اهداف راهبردی برنامه فوق را به شرح ذیل بیان کرد: ارتقاء وضعیت دادرسی، توسعه و تسهیل دسترسی به مراجع و خدمات قضائی، ارتقاء کیفیت قوانین و مقررات قضائی، ارتقاء مشارکت مردم و نهادهای مدنی و شبه قضائی، حاکمیت قانون و ارتقاء سلامت اداری، پیشگیری از وقوع جرم و کاهش اختلافات و دعاوی، صیانت از حقوق عامه و اموال و ثروت‌های عمومی، ارتقاء نظام زندانبانی و بهبود امور زندانیان، ارتقای نظام ثبتی استقرار و ارتقاء نظام مدیریت سرمایه انسانی مالکیت و صدور اسناد رسمی، ارتقاء کارایی و کیفیت خدمات پزشکی قانونی، توسعه مدیریت وکارآمد سازی نظام اداری، استقرار و ارتقاء نظام مدیریت سرمایه انسانی، ارتقاء مدیریت اموال و منابع مالی، توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات، تحکیم و تعمیق فرهنگ دینی و ارزشهای اسلامی، تحکیم و تعمیق فرهنگ دینی و ارزشهای اسلامی، ارتقاء سطح اعتماد عمومی و رضایت مندی از عملکردقوه قضائیه، ارتقاء سلامت قوه قضائیه و مبارزه با فساد، صیانت از اقتدار و استقلال قوه قضائیه، توسعه ارتباطات و همکاریهای داخلی و بین‌المللی هدف گزاری شده است.

ذوالقدر تصریح کرد: برای تحقق اهداف مذکور شصت و پنج راهبرد و سیصدو هفت برنامه راهبردی تدوین شده است و پیش بینی لازم جهت پایش برنامه‌های عملیاتی برنامه فوق در کلیه سطوح اعم از ستاد و استان‌ها در نظر گرفته شده است.

معاون راهبردی قوه قضاییه در پایان با اشاره به تلاش‌های انجام گرفته در خصوص متناسب بودن برنامه‌های پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه قضایی با امکانات مادی و توانمندی‌های دستگاه قضایی، کلیه اهداف و اسناد بالادستی را دارای ضمانت اجرا بهمراه شاخص‌های ارزیابی بیان کرد.