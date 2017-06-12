فروش البسه دسته دوم معضلی در بیرجند/ چهارشنبه بازار ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی ناصری پیش از ظهر دوشنبه در نشست کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان بیرجند بیان کرد: باید فروشنده ها را شناسنامه دار کنیم.

وی بیان کرد: آمادگی داریم برای آن دسته از افرادی که تولیدی خشکبار دارند، شناسنامه و معرفه نامه ای صادر کنیم تا روند نظارت ها نیز آسان شود.

ناصری با اشاره به وضعیت کنونی چهارشنبه بازار بیرجند بیان کرد: فروش البسه دست دوم به معضلی بزرگ تبدیل شده که باید چاره اندیشی شود.

وی ادامه داد: علی رغم برخوردها، وجود فروشندگان البسه دست دوم، روز به روز در حاشیه بازارها بیشتر شده و این امر روند کنترل را دشوار می کند.

ناصری خواستان انتقال بخشی از چهارشنبه بازار به شمال شهر شد و افزود: باید بخشی از این بازار را به میدان میوه و تره بار که تعطیل شده، منتقل کنیم.

فرماندار بیرجند با بیان اینکه در وضعیت کنونی مشکلات ترافیکی زیادی در چهارشنبه بازار داریم، افزود: امید است با انتقال قسمتی از بازار به شمال شهر بیرجند، این مشکلات رفع شود.

وی با اشاره به برپایی ایستگاه های صلواتی در ایام مختلف سال اظهار کرد: این ایستگاه ها باید با مجوز دستگاه های ذیربط برپا شود.

ناصری با بیان اینکه باید مکان های این ایستگاه ها جانمایی شود، گفت: مسئولان ذیربط نیز تنها برای برپایی ایستگاه صلواتی در مکان های مشخص شده مجوز صادر کنند.

وی با اشاره به شیوع تب کریمه کنگو در سایر استان ها بیان کرد: خوشبختانه تاکنون در خراسان جنوبی مورد مشکوکی از این بیماری مشاهده نشده است.

فرماندار بیرجند با بیان اینکه رسانه ها باید روشنگری کنند، افزود: باید رعایت نکات بهداشتی را داشته باشیم تا از این بیماری نیز جلوگیری شود.

وی با اشاره به میدان دام بیرجند بیان کرد: طی یک ماه آینده این میدان به خارج شهر انتقال می یابد.

ناصرری با اشاره به پساب بیرجند اظهار کرد: بر اساس موصبه کارگروه امور اقتصادی و توسعه بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۱، ۳۰ درصد از این پساب به بخش کشاورزی اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه در حال انجام آزمایشاتی پیرامون این پساب هستیم، افزود: نتایج این آزمایشات در کارگروهی تخصصی اعلام خواهد شد.