به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، جبارعلی ذاکری، معاون ساخت و توسعه راهآهن بنادر و فرودگاه های این شرکت گفت: به زودی عملیات زیرسازی و ریلگذاری ۲۱ کیلومتر از راهآهن مراغه ـ ارومیه حد فاصل نقده تا ارومیه تکمیل و یکی از پنج پروژه شبکه ریلی برای اتصال به پایتخت، آماده بهرهبرداری میشود.
وی افزود: پیشرفت فیزیکی زیرسازی کل محور ۸۸ درصد و پیشرفت فیزیکی آن ۷۶ درصد است.
عضو هیاتمدیره شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، حدفاصل مهاباد ـ نقده به طول ۲۳ کیلومتر را یکی از پروژههای اقتصاد مقاومتی دانست و ادامه داد: عملیات اجرایی راهآهن مهاباد ـ نقده نیز تا ایستگاه نقده تکمیل و آماده بهرهبرداری است.
ذاکری خاطرنشان کرد: با اتمام عملیات اجرایی تا نقده، این بخش از پروژه آماده بهرهبرداری است و عملیات ریل گذاری ۱۸ کیلومتر دیگر از ادامه مسیر نیز انجام شده است.
معاون ساخت وتوسعه راهآهن، بنادر و فرودگاههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، این خط آهن را از نظر حمل ونقل کالا و جابه جایی مسافر با توجه به نزدیکی آن به مناطق مرزی شمالغرب و سردسیر بودن منطقه مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: این خط آهن از نظر سهولت و ایمنی تردد و حملونقل و اتصال مناطق شمالی و مرکز استان به شبکه اصلی راهآهن کشور بسیار حایز اهمیت است.
وی تأکید کرد: این خط آهن موجب افزایش ظرفیت جابهجایی مسافر تا یک میلیون نفر و افزایش ظرفیت حمل و نقل بار تا ۱/۵ میلیون تن میشود.
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