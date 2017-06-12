سامانه بهین یاب مجددا در استان سمنان فعال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا خباز ظهر دوشنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات سرمایه گذاران و واحدهای تولیدی مشکل‌دار به میزبانی دفتر خود، ضمن بیان اینکه سال گذشته استقبال دو هزار و ۴۵۹ واحد تولیدی در دو بخش کشاورزی و دامپروری و صنعت و معدن در سطح استان قابل توجه بود، بیان کرد: این سامانه در سال گذشته ویژه بخش‌های تولیدی مشکل دار راه‌اندازی شد که خوشبختانه توانست بخش اعظمی از مشکلات را ساماندهی کند.

وی افزود: بیشترین مشکلات واحدهای تولیدی شامل نقدینگی، بدهی بانکی، مالیات، تامین اجتماعی، قبوض برق، گاز و بدهی‌های این چنینی به وزارت‌خانه‌هایی مانند نیرو، عدم پرداخت معوقات، مشکلات گمرکی و ... بود که خوشبختانه با رویه در نظر گرفته شده تحت عنوان سامانه بهین یاب بخش زیادی از این مشکلات تا حد توان رفع شد.

استاندار سمنان همچنین گفت: در یک‌سال گذشته قریب به ۶۰ نشست کارگروه رفع موانع تولید در استان سمنان برگزار شده که این نشان از عزم ویژه اعضای این کارگروه در رفع مشکلات واحدهای تولیدی در هر دو بخش کشاورزی، دامپروری و صنعت، معدن است که نتیجه این نشست ها تا پایان اردیبهشت ماه به معرفی بیش از ۷۷۰واحد تولیدی به بانک های عامل برای دریافت ۴۳۰میلیارد تومان تسهیلات بهین یاب انجامید.

خباز همچنین از تلاش مسئولان برای اجرای مجدد طرح بهین یاب خبر داد و بیان کرد: با وجود اجرای موفقیت آمیز این طرح در سال گذشته نمی توان ادعا کرد مشکلات تمامی واحدهای تولیدی استان رفع شده لذا در سال جاری نیز این سامانه با اطلاع قبلی از سوی دبیر کارگروه رفع موانع تولید که سازمان صنعت، معدن و تجارت است، مجددا اجرایی خواهد شد تا بتوانیم شاهد رفع بخش دیگری از مشکلات واحدهای تولیدی در استان و رونق آنها باشیم.

وی افزود: البته اگر بخواهیم به رونق اشتغال در استان برسیم می بایست نگاه تک بعدی به بهین یاب نداشته باشیم و در زمینه جذب سرمایه گذار نیز اقداماتی را در دستور کار قرار دهیم که در این زمینه برگزاری همایش سرمایه گذاری در پایان سال۹۴ یکی از این اقدامات بود که به انعقاد ۱۱۰ تفاهم نامه همکاری انجامید.

استاندار سمنان همچنین خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات ما در سالجاری می بایست پیگیری اجرایی شدن ۵۰ درصد باقی مانده از این قرار دادها باشد که برخی شان دارای اهمیت فراوانی هستند.

خباز همچنین درباره طرح دولت یازدهم در زمینه حضور وزرای معین در استان ها برای پیگیری طرح های اقتصاد مقاومتی نیز توضیح داد: این طرح به هر دو یا سه استان اجازه می داد تا تحت نظارت یکی از اعضای کابینه، طرح های اقتصاد مقاومتی را انجام دهند که خوشبختانه سهم استان سمنان و اصفهان وزیر اقتصاد و دارایی بود که این امر ظرفیت بسیار خوبی را در اختیار تولید استان قرار داد.

وی بیان کرد: در سال گذشته بخش اعظمی از مشکلات کارآفرینی در استان رفع شد اما بازهم باید به سمت ایجاد اشتغال گام برداریم که در این زمینه باید از ظرفیت های به وجود آمده در دوران پسابرجام که می تواند روابط بین ایران و کشورهای دیگر را به ساماندهی خاصی برساند استفاده کرد.

استاندار سمنان افزود: برجام نقطه عطفی در سیاست ایران بود که درهای تجارت بین المللی را بازگشایی کرد تا ما امروز بتوانیم مدعی باشیم برقراری ارتباط تنگاتنگ با کشورهای جهان و اجرای دقیق منویات رهبر انقلاب در بحث اقتصاد مقاومتی می تواند چالش بیکاری در کشور را برطرف کند.