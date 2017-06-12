به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته مسابقات سازمان لیگ اعلام کرد: بازیکنان با تاریخ تولد ۱۱ دیماه ۸۱ تا ۱۰ دی ۱۳۸۲ به عنوان بازیکن زیر ۱۵ سال لحاظ شدهاند و باشگاهها میتوانند نسبت به جذب بازیکنان تا سقف ۲۵ نفر با این تاریخ تولد جهت حضور در مسابقات اقدام کنند.
مسابقات زیر ۱۵ سال در فصل آینده به پیشنهاد مسئولان مربوط در کمیته مسابقات سازمان لیگ و با تأیید کمیته فنی فدراسیون و تصویب هیئت رئیسه سازمان لیگ برای اولین بار برگزار میشود.
برگزاری این بازیها با هدف کشف و رشد استعدادهای فوتبال و به منظور پر کردن خلاء بازیکنان زیر ۱۴ و ۱۶ سال صورت میگیرد و بازیکنان با تاریخ تولد مذکور بازیکن فعال محسوب میشوند.
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