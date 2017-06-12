به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته مسابقات ‏سازمان لیگ اعلام کرد: بازیکنان با تاریخ تولد ۱۱ دی‌ماه ۸۱ تا ۱۰ ‏دی ۱۳۸۲ به عنوان بازیکن زیر ۱۵ سال لحاظ شده‌اند و باشگاه‌ها ‏می‌توانند نسبت به جذب بازیکنان تا سقف ۲۵ نفر با این تاریخ تولد ‏جهت حضور در مسابقات اقدام کنند.‏

مسابقات زیر ۱۵ سال در فصل آینده به پیشنهاد مسئولان مربوط در کمیته مسابقات سازمان لیگ و با تأیید کمیته فنی فدراسیون و ‏تصویب هیئت رئیسه سازمان لیگ برای اولین بار برگزار می‌شود. ‏

برگزاری این بازی‌ها با هدف کشف و رشد استعدادهای فوتبال و به منظور پر کردن خلاء بازیکنان زیر ۱۴ و ۱۶ سال صورت ‏می‌گیرد و بازیکنان با تاریخ تولد مذکور بازیکن فعال محسوب می‌‏شوند.‏