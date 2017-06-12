به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عصمتی پور پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری اظهار داشت: از ابتدای آغاز خرید تضمینی گندم تا امروز بالغ بر هفت هزار و ۹۸۵ تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است.

وی بیان کرد: این میزان در مدت مشابه سال گذشته شش هزار و ۲۷۵ تن بوده است که افزایش قابل ملاحظه ای را نشان می دهد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین تا روز گذشته بالغ بر هفت هزار و ۱۶۰ تن جو از کشاورزان استان خریداری شده که از این میزان سه هزار و ۸۶۱ تن ثبت سامانه شده است.

عصمتی پور همچنین به اقدامات انجام شده در جهاد کشاورزی استان برای معرفی محصولات استراتژیک استان اشاره کرد و گفت: در این راستا تاکنون بالغ بر پنج جشنواره زرشک و زعفران در استان برگزار شده است.

وی اضافه کرد: همچنین دبیرخانه جشنواره زرشک و زعفران به خراسان جنوبی واگذار شده است.