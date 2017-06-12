محسن وزیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابت‌های کشتی قهرمانی جوانان آسیا به زودی در شرق آسیا کلید می‌خورد که تیم ملی کشتی جوانان ایران مدعی قهرمانی در این مسابقات به شمار می‌رود.

وی افزود: تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در حالی در چین تایپه به میدان می‌رود که یکی از اعضای تیم ملی کشتی جوانان از قم در این مسابقات شرکت می‌کند و این کشتی گیر، محمد جواد رضایی است که در ۵۵ کیلوگرم برای تیم ملی به میدان می‌رود.

رئیس هیئت کشتی استان قم گفت: محمد جواد رضایی چندی پیش در مسابقات بین المللی گرجستان برای تیم ملی جوانان روی تشک رفت و مدال برنز را به دست آورد و پیش از آن نیز در مسابقات انتخابی تیم ملی به مدال طلا دست یافته بود.

وزیری بیان داشت: رضایی دومین حضور خود را در مسابقات قهرمانی آسیا تجربه می‌کند به طوری که وی پیش از این در مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان آسیا در هند شرکت کرده بود و توانسته بود مدال نقره آن مسابقات را به دست بیاورد.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات کشتی جام یادگار امام در قم عنوان کرد: اولین جلسه ستاد اجرایی مسابقات کشتی فرنگی جام بین المللی یادگار امام (ره) در معاونت ورزش قهرمانی تشکیل شد.

رئیس هیئت کشتی استان قم تصریح کرد: در این جلسه بعد از تشریح برنامه‌ها و عملکرد ورزش و جوانان در خصوص نحوه برگزاری این مسابقات مقرر شد با برقراری ارتباط و تعامل با دستگاه‌های مربوطه که در بحث اجرای هر چه بهتر این مسابقات می‌توانند مؤثر باشند، همکاری جدی و فعال صورت پذیرد.