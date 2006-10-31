جلسه ليدرهاي استقلال و پرسپوليس در سازمان تربيت بدني/ هيچكس حق توهين بازيكنان دو تيم را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر ، در اين جلسه كه روز پنجشنبه هفته جاري در محل سازمان تربيت بدني برگزار خواهد شد، تعدادي از ليدرهاي دو تيم استقلال و پرسپوليس حضور خواهند داشت كه قرار است در مورد نحوه تشويق و شعارهاي طرفداران دو تيم تصميمات شايسته اي اتخاذ شود.



مسئولان حراست سازمان تربيت بدني قصد دارند دراين جلسه ليدرهاي دو تيم را براي تشويق سالم تيم خود ترغيب كنند. ضمن اينكه يكي از نكات مورد تاييد در اين جلسه حفظ حرمت بازيكنان دو تيم است كه در اين ميان توهين نكردن و حفظ احترام بازيكناني كه در فصل نقل و انتقالات در اين دو تيم جابجا شده اند مورد تاكيد قرار خواهد گرفت.

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