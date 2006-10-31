به گزارش خبرنگار مهر، با مشخص شدن نمايندگان اعضاي هيئت مديره شركت بورس، رايزني ها براي تعيين مدير عامل شركت بورس شدت گرفته است.

اين در حالي است كه روز گذشته جلسه اي در سرمايه گذاري تامين اجتماعي به منظور بررسي نامزد هاي اين سمت برگزار شده كه ظاهرا به جمع بندي نهايي نرسيده است.

در همين حال گفته مي شود مستخدمين حسيني، كباري، خالقي مقدم، احمد زاده و خرازي از جمله گزينه هايي هستند كه هنوز بررسي در مورد آنها ادامه دارد و با توجه به شرايط موجود، ظاهرا شانس مجتبي كباري مدير عامل فعلي سرمايه گذاري پاسارگاد براي كسب سمت مدير عاملي شركت بورس بيشتر است، زيرا گفته مي شود شركت هاي سرمايه گذاري كه پنج عضو در هيئت مديره شركت بورس دارند، بر سر مدير عاملي كباري اختلافي ندارند.

از سويي، ظاهرا شافعي كه از سوي سرمايه گذاري غدير به عنوان عضو هيئت مديره شركت بورس معرفي شده است، توسط سوي سازمان بورس تاييد نشده كه اين مسئله ابهاماتي را براي فعالان بازار سرمايه به وجود آورده است.

شافعي در ميان اعضاي معرفي شده براي عضويت در هيئت مديره شركت بورس، از سابقه بهتري برخوردار است و به نظر مي رسد كه تجربه گرانبهاي وي بتواند در اداره شركت بورس كارگشا باشد.

به عقيده كارشناسان، آنچه كه در حال حاضر اهميت دارد راه اندازي هر چه سريع تر شركت بورس است و اينكه فردي كه براي پست مدير عاملي شركت بورس انتخاب مي شود از جنس بازار سرمايه بوده و شرايط بازار را درك كند. به هر حال، بايد با پرهيز از هر گونه اختلاف ، زمينه حضور افراد غير بورسي و بدون تجربه را در مديريت شركت بورس از بين برد.