تعداد خودروهای اصفهان فراتر از استاندارد نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سعید فردانی ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران که به مناسبت ارائه گزارش عملکرد یک ساله معاونت برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات برگزار شد با اشاره به اینکه تعداد خودروی موجود در شهر اصفهان بیشتر از حد استاندارد نیست، اظهار داشت: در این راستا باید به یاد داشته باشیم که الگوی تقاضای سفر در مناطق مختلف زمینه تجمیع آلاینده‌ها در برخی نقاط شده است.

وی با اشاره به اینکه اصفهان با توجه به اقدامات صورت گرفته طی ۱۰ سال گذشته شهر اصفهان به لحاظ تعداد فرهنگسراها، سالن‌های مطالعه و فضای سبز در شرایط خوبی است، ابراز داشت: مشکل اساسی شهر اصفهان در این زمینه عدم جانمایی مناسب این مراکز است چراکه نحوه دسترسی به این اماکن در هنگام ساخت توجه نشده است.

مدیربرنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان دسترسی پذیری مدهای مختلف حمل و نقل عمومی را نیز از دیگر نیازهای شهر اصفهان دانست و افزود: در این راستا باید توجه داشته باشیم که در شهر اصفهان بی آر تی عملکرد خوبی را نسبت به دیگر انواع حمل و نقل عمومی دارد و این موفقیت روز به روز افزایش می‌یابد.

در شهرداری اصفهان گفتمان‌سازی واحد ایجاد شود

وی در ادامه با اشاره به اینکه باید در شهرداری اصفهان گفتمان سازی واحد ایجاد شود، تصریح کرد: تنها با این اقدام است که می‌توان آمار و ارقام درستی را به شهروندان ارائه کرد ضمن اینکه یکسان‌سازی اقلام و تعریف اطلاعات در حوزه های مختلف نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

فردانی با اشاره به اینکه به دنبال ازائه اطلاعات درست به مردم و همچنین یکسان سازی آمار و اطلاعات سامانه «هدی» را طراحی کرده‌ایم، افزود: این سامانه در آینده‌ای نزدیک در اختیار همه مردم و مسئولان با نام کاربری و رمزعبور قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه با اشاره به اینکه آمارنامه شهر اصفهان با همکاری ۷۰ دستگاه دیگر تدوین می‌شود، گفت: آمارهای مربوط به شهرداری اصفهان را نیز تدوین کرده‌ایم که می‌تواند مبنایی برای برنامه‌ریزی در کل کشور باشد.

مدیربرنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه هر گونه برنامه‌ریزی در شهرداری اصفهان بر اساس برنامه ۱۴۰۰ تعریف می‌شود، اضافه کرد: باید توجه داشته باشیم که در بودجه ریزی سال ۹۵ و ۹۶ شهرداری اصفهان توانستیم تنها ۳۰ درصد از برنامه ۱۴۰۰ را در این بودجه ریزی‌ها لحاظ کنیم.