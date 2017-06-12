خشکسالی در پارک ملی سیاهکوه یزد باقی است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی محیط زیست یزد، حسن اکبری با بیان اینکه در دو دهه گذشته طولانی ترین دوره های خشکسالی و بیشترین خسارت ها به پاک ملی سیاهکوه وارد شده است افزود: در این منطقه، بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت آن ۵۰ درصد کاهش داشته که این موجب شده تا رویش گیاهی در این منطقه به صفر برسد و مشکلاتی جدی برای حیات وحش به وجود آورد.

وی با بیان اینکه در سالهای گذشته تعدادی آب انبار برای رفع تشنگی حیات وحش استان ساخته شده که در فصل تابستان به این آب انبارها آبرسانی می شود اظهار کرد: این آب انبارها تا حدی مشکل کم آبی زیستگاههای حیات وحش را رفع می کند اما مشکل تعذیه حیات وحش همچنان وجود دارد.

معاون فنی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد با اشاره به اینکه توزیع دائمی علوفه بصورت دستی سیاست سازمان حفاظت محیط زیست نیست افزود: در برخی از فصول بحرانی، علوفه در بین گونه های حیات وحش توزیع می شود.

وی خاطرنشان کرد: در پارک ملی سیاه کوه، در سال جاری انتظار افزایش جمعیت حیات وحش را نداریم اما باید تلاش کنیم همین جمعیت موجود شامل کل و بز، قوچ و میش را حفظ کنیم.

اکبری خروج حیات وحش از مناطق حفاظت شده را از دیگر پیامدهای خشکسالی در پارک ملی سیاه کوه بیان کرد و گفت: کاهش جمعیت علفخواران موجب به هم ریختن نظم زنجیره غذایی در منطقه می شود.

اکبری با اشاره به اینکه امیدواریم با تحصیص به موقع اعتبار بتوانیم از بخشی از مشکلات پارک ملی سیاه جلوگیری کنیم، اعتبار مورد نیاز در این زمینه را پنج میلیارد ریال اعلام کرد.

پارک ملی سیاهکوه در محدوده مابین استانهای یزد و اصفهان واقع شده و با توجه به اقلیم و موقعیت جغرافیایی منطقه هیچ گونه رودخانه دائمی در پارک ملی وجود ندارد و تنها در زمان بارندگی های شدید رودخانه های فصلی و موقتی منطقه آبدار می شوند.

منبع اصلی تأمین آب مورد نیاز گونه های کوهزی ارتفاعات سیاهکوه (بویژه کل و بز) سنگابها هستند. گونه پرنده در پارک ملی سیاهکوه شناسایی شده که از این تعداد ۱۱ گونه واجد ارزشهای حفاظتی هستند. وسعت پارک ملی سیاهکوه ۸۰ هزار هکتار اعلام شده است. بیش از ۸۰۰ گونه گیاهی، ۱۶۰ نوع پرنده، ۶۰ نوع پستاندار وحشی و بیش از ۴۰ نوع خزنده در مناطق حفاظت شده استان شناسایی شده است. ۶۰ نیروی محیط بان، یک میلیون و ۲۷۰ هزار هکتار مناطق حفاظت شده استان یزد را محافظت می کنند.