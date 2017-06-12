به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر رفیعی بعدازظهر دوشنبه در جمع زائران حرم حضرت معصومه(س) به دو مناسبت سالروز معراج پیامبر اکرم(ص) و روز پیروزی مسلمین در جنگ بدر که در هفدهم ماه مبارک رمضان اتفاق افتاده است اشاره کرد و این دو مناسبت را گرامی داشت.

وی در ادامه به بحث توجیه گناه پرداخت و گفت: کسانی که در جنگ احزاب با پیامبر(ص) حضور داشتند ولی می‌خواستند از آن فرار کنند رو به توجیه آوردند تا گناه خود را رنگ دینی ببخشند.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه توجیه، عذرتراشی برای گناه است ادامه داد: برخی انسان‌ها وقتی گناهی کردند فوراً می‌پذیرند و توبه می‌کنند اما برخی منکر آن شده و برخی که از همه بدتر است به توجیه می‌پردازند.

وی با بیان اینکه کوچک شمردن و اصرار و توجیه گناه خیلی خطرناک است، اضافه کرد: برخی افراد از چیزی می‌ترسند و آن را نشانه احتیاط می‌دانند یا حقی را کتمان کرده و نام آن را تقیه می‌گذارند.

انفاق وظیفه مردمی است

حجت الاسلام رفیعی افزود: برخی نیز برای اینکه به فقرا کمک نکنند توجیهات نادرستی می‌آورند در صورتی که انفاق وظیفه مردمی است و وظیفه دولت نیست البته دولت هم باید کمک کند تا فقر ریشه‌کن شود.

وی با اشاره به انواع توجیه گفت: برخی توجیهات اعتقادی است مانند کوتاهی آل سعود در حادثه منا که آن را گردن قضا و قدر الهی می‌انداختند.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی با اشاره به توجیه اقتصادی ادامه داد: بعضی افراد برای اینکه وجوهات شرعی خود را ندهند می‌گویند ما مالیات می‌دهیم در حالی که این دو ربطی به هم ندارند و کسانی مانند امام و بزرگان از علما در طول تاریخ اسلام خمس را به عنوان وظیفه شرعی بیان کرده‌اند.

وی توجیه سیاسی را نوع دیگری از توجه برشمرد و اظهار داشت: برخی برای رأی به دست آوردن، مناظره و انتخابات را بهانه قرار می‌دهند تا هر نوع غیبت و تهمت و دروغی را برای خود جایز کنند در صورتی که مبنای قانون اساسی ما قرآن است و باید سیاست ما هم عین دیانت ما و برگرفته از قرآن باشد.

حجت الاسلام رفیعی بر لزوم رعایت صداقت در مباحث سیاسی و پرهیز از تهمت و غیبت در فعالیت‌های سیاسی تأکید کرد و گفت: مناظره و انتخابات توجیه مناسبی برای تهمت و غیبت نیست.