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۹ آبان ۱۳۸۵، ۱۳:۴۴

/ تكرار / سخنگوي قوه‌ قضاييه :

متهم پرونده دانشگاه هاوايي تبرئه شد / وزارت علوم حق اعتراض و رسيدگي دارد

متهم پرونده دانشگاه هاوايي تبرئه شد / وزارت علوم حق اعتراض و رسيدگي دارد

كريمي راد تبرئه متهم پرونده دانشگاه هاوايي را تاييد كرد و گفت: وزارت علوم همچنان حق اعتراض و رسيدگي دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، جمال كريمي راد امروز در نشست خبري كه با 2 ماه تاخير برگزار شد به دانشگاه هاوايي اشاره كرد و گفت: متهم پرونده دانشگاه هاوايي در دادگاه بدوي به اتهام كلاهبرداري به 3 سال حبس محكوم شده بود اما دادگاه تجديدنظر با بررسي مدارك ارائه شده از سوي وكيل، متهم اين پرونده را تبرئه كرد.

وي در خصوص 6 هزار نفري كه با مدرك اين دانشگاه استخدام شده اند، گفت: با توجه به اينكه بر اساس راي دادگاه بدوي اين دانشگاه حق ادامه فعاليت ندارد بنابراين دانشگاه از نظر قوه قضائيه حق فعاليت نداشته و مداركي كه ارائه داده نيز از نظر وزارت علوم قابل قبول نيست.

كريمي راد اضافه كرد: وزارت علوم حق اعتراض و رسيدگي مجدد در شعب تشخيص ديوان عالي كشور را دارد.

کد مطلب 400286

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