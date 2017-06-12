به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، آیت‌الله فاضل‌گلپایگانی که به دعوت رایزنی فرهنگی کشورمان و به مدت 10 روز به ترکیه سفر کرده است، در سخنرانی خود در مسجد محمدیه و در جمع پیروان اهل بیت (ع)، همچنین ماه رمضان را ماه ضیافت الهی و ماه بهره‌گیری از معارف اصیل اسلامی دانست.

وی سپس ضمن تشریح نامیده شدن این ماه به عنوان ماه ضیافت الهی، با بهره‌گیری از آیات الهی و تفسیر بخش‌هایی از قرآن کریم، به تبیین ویژگی‌های این ماه مبارک پرداخت و گفت: ماه رمضان فرصت مناسبی است که در آن با تعمق و تدبیر در آیات الهی، برای زندگی آتی خود بر پایه شناخت هرچه بیشتر از فلسفه وجودی انسان برنامه‌ریزی کنیم.

آیت‌الله فاضل‌گلپایگانی در ادامه توجه و تدبر به معنای قرآن و استفاده از قران و معارف قرآنی را از مهم‌ترین توشه‌های مؤمنان در این ماه دانست و افزود: انسان روزه‌دار می‌بایست تمام تلاش خود را برای تقویت تقوا در خود به کار بندد و بایستی تقوا توشه‌ای برای مؤمنین در این ماه شود.

وی ضرورت توجه به اخلاق و تقویت اخلاق در این ماه را یکی از برکات آن دانست و افزود: پیروان اهل بیت (ع) باید بیش از سایرین به مکارم اخلاق مجهز باشند و این ویژگی در امور زندگی‌شان جاری باشد.

اخلاق اسلامی از ویژگی‌های ممتاز محبین اهل بیت (ع)

آیت‌الله فاضل‌گلپایگانی در ادامه برنامه‌های تبلیغی خود در آنکارا، با حضور در مسجد باب علی، ماه مبارک رمضان را فرصتی مناسب برای عبادات و بندگی خدا دانست و ماه رمضان را ماه ضیافت الهی و ماه بهره‌گیری از معارف اصیل اسلامی معرفی کرد.

وی همچنین ضمن تشریح اهمیت و جایگاه خودسازی برای انسان‌ها و مؤمنین افزود: ماه رمضان فرصت مناسبی است که در آن با تعمق و تدبیر در آیات الهی، برای زندگی آتی خود بر پایه شناخت هرچه بیشتر از فلسفه وجودی انسان برنامه‌ریزی کنیم.

آیت‌الله فاضل گلپایگانی توجه و تدبر به معنای قرآن و استفاده از قرآن و معارف قرآنی را از مهم‌ترین توشه‌های مؤمنان در این ماه دانست و افزود: انسان روزه‌دار می‌بایست تمام تلاش خود را برای تقویت تقوا در خود به کاربندد و بایستی تقوا توشه‌ای برای مؤمنین در این ماه شود.

وی در ادامه بر ضرورت توجه به اخلاق و تقویت آن در این ماه تأکید کرد و افزود: پیروان اهل بیت (ع) باید بیش از سایر انسان‌ها به مکارم اخلاقی مجهز باشند و این ویژگی در امور زندگی‌شان و در رفتارشان با سایر انسان‌ها جاری باشد.

بنا بر اعلام این خبر، آیت‌الله فاضل‌گلپایگانی، از فضلا و مدرسین حوزه علمیه قم، به مدت ده روز و به دعوت رایزنی فرهنگی ایران در ترکیه، در شهر آنکارا حضور دارد و در این ایام در مساجد این شهر و مراکز فرهنگی به تفسیر قرآن کریم و بیان مسایل اخلاقی و حکمت‌آموز می‌پردازد.