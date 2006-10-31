معرفي نماهاي زشت و زيباي شهر تهران

به گزارش خبرنگار مهر ، جليل حبيب الهيان در دويست و هفتاد و سومين جلسه علني شوراي شهر تهران افزود: جايگاه شوراي شهر تهران تعيين سياست هاي اصلي در زمينه ارائه الگوهاي مناسب نماهاي ساختماني است.
وي گفت: به منظور الگوسازي و هويت بخشي نماهاي شهري ، كميته اي تخصصي تعيين شده تا با بررسي نماهاي موجود در تهران از بنا كنندگان 10 نماي زيباي پايتخت در روز معمار تشكر شده و همزمان 10 نماي زشت نيز فقط معرفي شود.
معاون شهردار تهران تصريح كرد: آجرنماي با ارزش براي بناها است اما بايد به سوي اجرايي شدن ساير نماهاي استاندارد نيز تغيير جهت داد.
وي گفت: طي يك دهه گذشته در حوزه شهرسازي تهران چيزي به عنوان معماري وجود نداشته و به تازگي به آن پرداخته مي شود.
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