معرفي نماهاي زشت و زيباي شهر تهران

به گزارش خبرنگار مهر ، جليل حبيب ‌‏الهيان در دويست و هفتاد و سومين جلسه علني شوراي شهر تهران افزود: جايگاه شوراي شهر تهران تعيين سياست ‌‏هاي اصلي در زمينه ارائه الگوهاي مناسب نماهاي ساختماني است.

وي گفت: به منظور الگوسازي و هويت ‌‏بخشي نماهاي شهري ، كميته ‌‏اي تخصصي تعيين شده تا با بررسي نماهاي موجود در تهران از بنا كنندگان 10 نماي زيباي پايتخت در روز معمار تشكر شده و همزمان 10 نماي زشت نيز فقط معرفي شود.

معاون شهردار تهران تصريح ‌‏كرد: آجرنماي با ارزش براي بناها است اما بايد به سوي اجرايي شدن ساير نماهاي استاندارد نيز تغيير جهت داد.

وي گفت: طي يك دهه گذشته در حوزه شهرسازي تهران چيزي به عنوان معماري وجود نداشته و به تازگي به آن پرداخته مي ‌‏شود.