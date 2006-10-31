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۹ آبان ۱۳۸۵، ۱۲:۵۹

در جلسه امروز شوراي شهر تهران عنوان شد:

معرفي نماهاي زشت و زيباي شهر تهران

معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران اعلام كرد: همزمان با روز معمار 10 نماي زيبا و 10 نماي زشت كلا‏نشهر تهران معرفي مي ‌‏شود.

به گزارش خبرنگار مهر ، جليل حبيب ‌‏الهيان در دويست و هفتاد و سومين جلسه علني شوراي شهر تهران افزود: جايگاه شوراي شهر تهران تعيين سياست ‌‏هاي اصلي در زمينه ارائه الگوهاي مناسب نماهاي ساختماني است.

وي گفت: به منظور الگوسازي و هويت ‌‏بخشي نماهاي شهري ، كميته ‌‏اي تخصصي تعيين شده تا با بررسي نماهاي موجود در تهران از بنا كنندگان 10 نماي زيباي پايتخت در روز معمار تشكر شده و همزمان 10 نماي زشت نيز فقط معرفي شود.

معاون شهردار تهران تصريح ‌‏كرد: آجرنماي با ارزش براي بناها است اما بايد به سوي اجرايي شدن ساير نماهاي استاندارد نيز تغيير جهت داد.

وي گفت: طي يك دهه گذشته در حوزه شهرسازي تهران چيزي به عنوان معماري وجود نداشته و به تازگي به آن پرداخته مي ‌‏شود.

کد مطلب 400289

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