گودرز امیری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نقاط حادثه خیر چهارمحال و بختیاری استاندارسازی می شود، اظهار داشت: هم اکنون استاندار سازی و رفع نقاط حادثه خیز در جاده های چهارمحال و بختیاری در اولویت برنامه عمرانی سالجاری است.

وی عنوان کرد: مسئولان چهارمحال و بختیاری به دنبال توسعه جاده ها و کاهش تصادفات هستند.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: چهارخطه کردن جاده های چهارمحال و بختیاری طی فعالیت دولت از مهمترین اقدامات دولت به شمار می رود که بقیه جاده های نیز در دستور کار است.

وی بیان داشت: هم اکنون بیش از ۳۰۰ کیلومتر بزرگراه در این استان وجود دارد.