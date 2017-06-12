فرمانده سوری: هدف نهایی ارتش سوریه شکستن محاصره دیرالزور است

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از فرماندهان سوری به المیادین اعلام کرد: ما به مرز با عراق رسیده ایم و مرحله بعدی پاکسازی البادیه سوریه است. مانعی در برابر ما برای برقراری امنیت مرزی با وجود همه بمباران ها و حملات(آمریکایی ها) وجود ندارد.

وی افزود: هدف نهایی پیشروی نیروهای سوری رسیدن به دیرالزور و شکستن محاصره دیرالزور است. ما در ۶۰۰ متری از خاکریز حدفاصل با عراق هستیم.

شایان ذکر است که ارتش سوریه با همکاری متحدانش اخیرا در مرحله اول از عملیات نظامی در البادیه سوریه موفق به رسیدن به مرز عراق در شمال شرق التنف شدند. رسیدن به مرزهای عراق پس از تسلط بر مواضع و مناطق استراتژیک در عمق البادیه محقق شد.