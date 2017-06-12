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۲۲ خرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۱۲

حواشی دیدار ایران و ازبکستان

تدابیرامنیتی در ورزشگاه آزادی/تجلیل از روسای سابق فدراسیون فوتبال

تدابیرامنیتی در ورزشگاه آزادی/تجلیل از روسای سابق فدراسیون فوتبال

در آستانه شروع دیدار تیم ملی فوتبال ایران و ازبکستان تدابیر امنیتی در ورزشگاه آزادی برقرار است.

دیدار تیم های ملی ایران و ذیازبکستان د حالی از ساعت ۲۱:۱۵ دقیقه امروز در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود که تدابیر امنیتی در ورزشگاه آزادی برقرار است.

در این مسابقه قرار است از روسای سابق فدراسیون فوتبال تجلیل به عمل آید.

در همین ارتباط بنری از عکس های روسای سابق فدراسیون در ورزشگاه آزادی نصب شده است و همچنین در جایگاه ویژه برای هر یک از آنها یک صندلی در نظر گرفته شده است.

در این مسابقه قرار است تئاتری طنز گونه با استفاده از عروسک های چندمتری در وسط زمین برگزار شود. پیش از شروع بازی، مسئولان مربوطه بدنبال سرهم کردن این عروسک ها بودند.

طبق اعلام مسئولان برگزاری مسابقه ۳ ساعت پیش از شروع مسابقه بلیط فروشی بازی در ورزشگاه آغاز شد.

ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه درهای ورزشگاه روی تماشاگران باز شد و تماشاگران به تدریج روی سکوها قرار می گیرند.

کد مطلب 4003001

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