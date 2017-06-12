تغییر ساعت فعالیت دستگاه های اجرایی هرمزگان در ماههای تیر و مرداد

به گزارش خبرنگار مهر، علی رئوفی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: با هدف جلوگیری از وقوع بحران انرژی و با توجه به تاثیر قابل توجه کاهش ساعت کار ادارات، خاموشی سیستم های سرمایشی، روشنایی و تجهیزات اداری در پیشگیری از وقوع بحران انرژی در استان با توجه به شدت گرما در ماه های تیر و مرداد در استان با تصویب شورای هماهنگی مدیریت بحران و شورای تامین استان ساعت کار دستگاه های اجرایی استان هرمزگان در این دو ماه تغییر می کند.

وی ادامه داد: ساعت کار دستگاه های اجرایی استان هرمزگان در طول این دو ماه، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۶:۱۵ تا ۱۴:۱۵ دقیقه است که دستگاه های اجرایی استان موظف به اجرای آن از تاریخ اول تیرماه تا پایان مرداد ماه هستند.

دبیر شورای اداری استان هرمزگان بیان داشت: بیمارستان ها ، مراکز خدمات درمانی و امدادرسانی ، بانک ها، شهرداری ها و مراکز خدمات عمومی مشمول این تغییر ساعت نیستند و این نهادها همچون گذشته به ارائه خدمات به مردم شریف استان می پردازند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان تصریح کرد: اصناف و مراکز خدماتی تجاری ملزم به همکاری جدی و کامل با سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان و شرکت توزیع برق استان در زمینه مدیریت مصرف انرژی به ویژه در ساعات پیک مصرف هستند.

رئوفی گفت: صنایع سنگین و مراکز صنعتی استان ملزم به همکاری جدی و کامل در اجرای بخشنامه های ابلاغی صادره توسط شرکت برق منطقه ای و شرکت توزیع برق استان در خصوص مدیریت مصرف انرژی برق می باشند تا در این دو ماه با کمترین مشکل در زمینه تامین انرژی پایدار استان روبرو باشیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان بیان داشت: مراکز دانشگاهی و آموزشی استان حتی الامکان از پیش بینی و برگزاری دوره های ترم تابستانی در سطح استان خودداری کنند.

رئوفی با اشاره به نقش مهم صداوسیما در فرهنگ سازی مصرف بهینه انرژی، افزود: صداوسیمای استان با همکاری شرکت های آب و برق استان برنامه های کاربردی و مفیدی را در زمینه ترویج فرهنگ صرفه جویی آب و برق برای مردم استان اجرایی کند.

وی ادامه داد: شرکت های توزیع برق وآب و برق منطقه ای استان موظف به نظارت و کنترل لازم بر اجرای این طرح به خصوص در حوزه های تجاری، صنایع و اداری استان و گزارش تخلفات احتمالی و طرح در جلسه شورای اداری استان هستند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان با اشاره به مصوبه هئیت وزیران در خصوص تاخیر شروع آغاز به کار دستگاه های اجرایی در روزهای نوزدهم و بیست و سوم ماه مبارک رمضان، خاطرنشان کرد: با توجه به فرارسیدن شب های قدر و سوگواری مولای متقیان حضرت علی(ع)، مطابق مصوبه هئیت دولت آغاز به کار تمامی دستگاه های اجرایی هرمزگان در روزهای نوزدهم و بیست و سوم ماه مبارک رمضان با دو ساعت تأخیر خواهد بود.