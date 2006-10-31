حل مشكل جاروي جادوگر ليموترش ايران نيازمند عزم ملي است

محسن مردي در گفتگو با خبرنگار مهر در كرج اظهار داشت : ليموترش يكي از مهم ترين و اقتصادي ترين محصولات باغي در جنوب ايران است و استان هرمزگان با سطح زير كشت 19 هزار و 100 هكتار و درآمد ناخالص 411 ميليارد ريال به تنهايي سالانه حدود 50 درصد از توليد كشور را به خود اختصاص داده است.

وي افزود : سهم جهاني ايران از توليد ليموترش حدود 40 درصد است واين محصول در كشور در سطح وسيعي معادل 41 هزار و 800 هكتار كشت مي شود.

مردي خاطر نشان كرد : در حال حاضر بيماري جاروي جادوگر جدي ترين و خطرناك ترين تهديد براي محصول ليمو ترش ايران است و هر سال خسارات زيادي به باغداران جنوب كشور وارد مي كند.

وي عامل بيماري جاروي جادوگر يا جاروك ليموترش را يك پروكاريوت فاقد ديواره سلولي به نام فايتوپلاسما اعلام كرد و يادآور شد : اين بيماري در ابتدا سبب كوچكي برگ‌ها و در مدت سه تا 6 سال باعث مرگ گياه مي شود.

مردي ادامه داد : عملكرد عامل بيماري در ليموترش مشابه عملكرد ويروس HIV در انسان است، زيرا عامل بيماري در مراحل اوليه آلودگي داراي يك دوره كمون است و پس از ظهور باعث مرگ سريع گياه مي شود.

اين مسئول عنوان كرد : تعداد درختان آلوده به بيماري جاروك ليموترش به نحو چشمگيري در حال افزايش است به طوري كه از تعداد 51 اصله در سال 1377 به 117 هزار و 222 اصله در سال 1384 رسيده است و پيش بيني مي شود تعداد درختان آلوده در سال جاري به 160 هزار اصله برسد.

وي ميزان خسارت وارد شده به كشاورزان و اقتصاد كشور را 277 ميليارد و 338 ميليون و 800 هزار ريال اعلام كرد .

مردي تصريح كرد : درصورت عدم توجه جدي و مستمر به اين بيماري حداكثر تا يك دهه آينده ميزان توليد ليموترش در استان هرمزگان به صفر نزديك خواهد شد و اقتصاد روستايي در بسياري از نقاط استان هرمزگان همچنين اشتغال زايي در اين مناطق با خطر جدي مواجه مي شود.

مدير تدوين برنامه جامع تحقيقاتي جاروك ليموترش ايران گفت : ريشه كني و شناسايي راه هاي مبارزه با اين بيماري نياز به همكاري و همراهي محققان كشور و اختصاص بودجه در اين مجموعه دارد.