سرکرده باند سرقت احشام در کشور توسط پلیس استان مرکزی به دام افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، سید نورالدین حسینی اظهار داشت: سارقی سابقه دار از سال گذشته در تعدادی از استان های کشور با تشکیل باندهای مختلف اقدام به سرقت احشام می کرد.

وی بیان کرد: اعضای باندهای مختلف در این مدت توسط پلیس استان های کشور دستگیر و سال گذشته نیز در این راستا چهار نفر در استان مرکزی دستگیر شده و به ۱۷ فقره سرقت احشام در این استان اعتراف کردند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مرکزی ادامه داد: عامل اصلی این باندها تحت تعقیب بود تا اینکه توسط پلیس استان مرکزی و با هماهنگی های لازم در تهران شناسایی و دستگیر شد.

سارق ۳ تن چوب در خنداب دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان خنداب از دستگیری سارقی خبر داد که سه تن چوب را از شریکش سرقت کرده بود.

عبدالرضا جودکی در تشریح این خبر گفت: در پی وقوع شکایت یکی از شهروندان خندابی مبنی بر سرقت سه تن چوب از او، بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان قرار گرفت و در روند تحقیقات مشخص شد که دیگر شریک این فرد، چوب ها را سرقت کرده است.

وی ادامه داد: بلافاصله در برنامه ریزی پلیس، متهم پرونده دستگیر و به جرم خود اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.