تشکل های مردمی در صیانت از محیط زیست نقش تعیین کننده دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مریم بیدخام عصر دوشنبه در جلسه با تشکل های مردم نهاد محیط زیست اظهارداشت: در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده از همه ظرفیت ها ضروری است تا به هدف برسیم.

وی افزود: خوشبختانه در حوزه محیط زیست در بخش خصوصی و تشکل های مردمی ظرفیتهای بسیار ارزشمندی داریم که گاهی از آن غفلت می کنیم که باید این نقیصه برطرف شود.

سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین یادآورشد: برای حفاظت از محیط زیست با گستردگی بالایی که دارد باید از نهادهای مردمی بخوبی بهره مند شویم.

بیدخام گفت: اگر بخواهیم آینده خوبی داشته باشیم باید بتوانیم از منابع خدادادی بخوبی استفاده کنیم و آن را به ایندگان نیز بسپاریم.

وی اضافه کرد: باید حق برخورداری از منابع خدادادی را در اختیار همه نسلها قرار دهیم و قرار نیست به امروز فکر کنیم و آیندگان را فراموش کنیم.

بیدخام افزود: سمن ها حامیان و حافظان ارزشهای فرهنگی هستند که توسط مردم علاقمند و با انگیزه تشکیل شده اند و رسالت این سازمان ها این است که پل ارتباطی بین مردم و نهادهای دولتی باشند و با جوامع محلی هم متصل شوند تا به رشد و پویایی جامعه کمک شود.

بیدخام اظهارداشت:بایستی شرایطی رافراهم کنیم که همه زنان و مردان ایرانی در تصمیم‌سازی و تصمیم گیری‌های محیط زیست نقش داشته باشند زیرا اگر مشارکت مردم در حفظ محیط زیست کم رنگ شود به نتیجه نمی رسیم.

سرپرست دفتر امور اجتماعی استانداری تصریح کرد: باید باور داشته باشیم که را ایجاد کنیم که اگر آب، هوا و زمین سالم می‌خواهیم مردم را وارد کار کنیم تا از میراث طبیعی خودشان حفاظت کنند چرا که پویایی محیط زیست و حفظ فرهنگ و هویت ما به دست مردم محقق می شود.

وی با اشاره به افزایش تعداد تشکل های مردم نهاد در دولت تدبیر و امید گفت: دولت یازدهم با توجه به رویکرد اجتماعی و مردم‌ محور خود تلاش کرده تا نهادهای مدنی و تشکل های مردمی را تقویت و از فعالیت آنها حمایت کند و در این مسیر موفق بوده است.

بیدخام اظهارداشت: روند ثبت سمن در دفتر اجتماعی استانداری تسهیل شده و از نمایندگان تشکلها انتظار داریم برای به روز رسانی و قانونمند کردن فعالیتهای خود اقدام کرده و طرحهای پیشنهادی خود را برای تعالی برنامه ها به این دفتر ارائه کنند.

در ادامه نماینده تشکلهای محیط زیست استان قزوین دیدگاههای خود را مطرح کردند و خواستار پیگیری و حمایت از فعالیتهای خود شدند.

در این نشست داود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، سیاوش شمسی پور مدیر کل محیط زیست استان و جمعی از فعالان تشکلهای مردم نهاد محیط زیست استان حضور داشتند.