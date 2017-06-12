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۲۲ خرداد ۱۳۹۶، ۲۰:۴۴

سرپرست اتمور اجتماعی استانداری قزوین:

تشکل های مردمی در صیانت از محیط زیست نقش تعیین کننده دارند

تشکل های مردمی در صیانت از محیط زیست نقش تعیین کننده دارند

قزوین- سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین گفت: برای صیانت از محیط زیست و تضمین سلامت آینده جامعه باید از ظرفیت ارزشمند تشکل های مردمی بخوبی استفاده کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم بیدخام عصر دوشنبه در جلسه با تشکل های مردم نهاد محیط زیست اظهارداشت: در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده از همه ظرفیت ها ضروری است تا به هدف برسیم.

وی افزود: خوشبختانه در حوزه محیط زیست در بخش خصوصی و تشکل های مردمی ظرفیتهای بسیار ارزشمندی داریم که گاهی از آن غفلت می کنیم که باید این نقیصه برطرف شود.

سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین یادآورشد: برای حفاظت از محیط زیست با گستردگی بالایی که دارد باید از نهادهای مردمی بخوبی بهره مند شویم.

بیدخام گفت: اگر بخواهیم آینده خوبی داشته باشیم باید بتوانیم از منابع خدادادی بخوبی استفاده کنیم و آن را به ایندگان نیز بسپاریم.

وی اضافه کرد: باید حق برخورداری از منابع خدادادی را در اختیار همه نسلها قرار دهیم و قرار نیست به امروز فکر کنیم و آیندگان را فراموش کنیم.

بیدخام افزود: سمن ها حامیان و حافظان ارزشهای فرهنگی هستند که توسط مردم علاقمند و با انگیزه تشکیل شده اند و رسالت این سازمان ها این است که پل ارتباطی بین مردم و نهادهای دولتی باشند و با جوامع محلی هم متصل شوند تا به رشد و پویایی جامعه کمک شود.

بیدخام اظهارداشت:بایستی شرایطی رافراهم کنیم که همه زنان و مردان ایرانی در تصمیم‌سازی و تصمیم گیری‌های محیط زیست نقش داشته باشند زیرا اگر مشارکت مردم در حفظ محیط زیست کم رنگ شود به نتیجه نمی رسیم.

سرپرست دفتر امور اجتماعی استانداری تصریح کرد: باید باور داشته باشیم که را ایجاد کنیم که اگر آب، هوا و زمین سالم می‌خواهیم مردم را وارد کار کنیم تا از میراث طبیعی خودشان حفاظت کنند چرا که پویایی محیط زیست و حفظ فرهنگ و هویت ما به دست مردم محقق می شود.

وی با اشاره به افزایش تعداد تشکل های مردم نهاد در دولت تدبیر و امید گفت: دولت یازدهم با توجه به رویکرد اجتماعی و مردم‌ محور خود تلاش کرده تا نهادهای مدنی و تشکل های مردمی را تقویت و از فعالیت آنها حمایت کند و در این مسیر موفق بوده است.

بیدخام اظهارداشت: روند ثبت سمن در دفتر اجتماعی استانداری تسهیل شده و از نمایندگان تشکلها انتظار داریم برای به روز رسانی و قانونمند کردن فعالیتهای خود اقدام کرده و طرحهای پیشنهادی خود را برای تعالی برنامه ها به این دفتر ارائه کنند.

در ادامه نماینده تشکلهای محیط زیست استان قزوین دیدگاههای خود را مطرح کردند و خواستار پیگیری و حمایت از فعالیتهای خود شدند.

در این نشست داود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، سیاوش شمسی پور مدیر کل محیط زیست استان و جمعی از فعالان تشکلهای مردم نهاد محیط زیست استان حضور داشتند.

کد مطلب 4003080

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