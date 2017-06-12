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۲۳ خرداد ۱۳۹۶، ۰:۰۸

کفاشیان در گفتگو با مهر:

امیدوارم به مرحله دوم جام جهانی برسیم

امیدوارم به مرحله دوم جام جهانی برسیم

نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران ابراز امیدواری کرد تیم ملی در جام جهانی از مرحله گروهی صعود کند.

علی کفاشیان در گفتگو با خبرنگار مهر، بعد از پیروزی تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان و صعود به جام جهانی روسیه، گفت: این موفقیت حاصل تلاش مسئولان فدراسیون فوتبال، کادر فنی و ملی پوشان بود. این افتخار بزرگی بود که برای دومین بار پیاپی به جام جهانی صعود کردیم.

وی با بیان اینکه دو بازی آینده تیم ملی باید به عنوان دیدارهای آماده سازی برای موفقیت های بیشتر در جام جهانی باشد، ادامه داد: در جام جهانی آینده هدف تیم ملی ایران باید این باشد که از مرحله گروهی صعود کند و امیدوارم این اتفاق رخ بدهد. برای رسیدن به چنین هدفی، نیاز به برنامه های آماده سازی داریم.

کد مطلب 4003135

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