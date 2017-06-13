لزوم آموزش علم روز به کشاورزان/ کاهش ۶۰ میلی متری بارش ها در اهر

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه شهرستان اهر شامگاه دوشنبه به مناسبت هفته جهاد کشاورزی با رئیس و کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان اهر دیدار و در خصوص مسائل و موضوعات مختلف مطرح در این حوزه به بحث و گفت و گو و تبادل نظر پرداخت.

لزوم ایجاد تحول در بخش کشاورزی اهر با استفاده ار آموزش علم روز به کشاورزان

امام جمعه اهر در این دیدار اظهار داشت: در آستانه شب های قدر قرار گرفته ایم و لازم است تا از این شب ها بیشتر بهره مند شویم و تقارنی که هفته جهاد کشاورزی با ماه مبارک رمضان دارد از برکات و معنویات خاصی برخوردار است که این هفته را برای جهادگران عرصه کشاورزی تبریک می گویم.

آیت الله جواد حاجی زاده توسعه و ارتقاء کمی و کیفی عرصه کشاورزی را حاصل تلاش های شبانه روزی کارکنان جهاد کشاورزی عنوان کرد، افزود: منطقه ارسباران و شهرستان اهر نه تنها در عرصه کشاورزی و دام پروری بلکه در سایر عرصه ها نیز مستعد بوده و کارنامه درخشانی دارد، به دلیل این که منطقه از هر نظر مستعد است کارنامه درخشانی را به ارمغان آورده است.

وی با اشاره به اینکه کلمه استقلال اصلا به خودی خود تحقق نمی یابد و به این معنی نیست استقلال یک شعار باشد ولی از نظر خورد و خوراک به دیگر کشورها وابسته باشیم، ادامه داد: اینکه می شنویم مه در تولید به جایی رسیده ایم که گندم صادر می کنیم جای خوشحالی بسیار دارد.

حاجی زاده ادامه داد: پس از بحران سیاسی در منطقه خلیج فارس نیز دیدیم که کشور جمهوری اسلامی ایران به غیر از تامین نیازهای خود می تواند مواد غذایی کشور قطر را تامین نماید که این خود نشان از اقتدار کشورمان است.

امام جمعه اهر با تاکید بر آموزش در بخش کشاورزی ابراز داشت: منطقه ما دارای ظرفیت های بسیار زیاد برای کشاورزی و دامداری است ولی اگر کشاورزان بخواهند با روشهای سنتی به کشاورزی بپردازند نمی توانیم به بازدهی در این بخش امیدورا باشیم و تنها راه آن ایجاد یک تحول فکری در کشاورزان عزیز است تا هم بتوانیم تولید خود را بالا ببریم و هم در کیفیت آن حرف اول را بزنیم و این جز با استفاده از علم روز میسر نیست.

بارندگی ها در شهرستان اهر ۶۰ میلی متر کاهش یافته است

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اهر نیز در این دیدار اظهار داشت: مدیریت جهاد کشاورزی ۶۲ نفر پرسنل داشته که از این تعداد ۱۵ نفر کارشناسان پهنه هستند و اکنون دومین سالی است که کارشناسان تمامی روستاهای شهرستان را پوشش می دهند که این کارشناسان در امر جمع آوری اطلاعات روستاها بسیار موثر واقع شده اند.

محمد اسدی با اشاره به اینکه کارشناسان پهنه در شناسایی و اطلاع رسانی انواع بیماری تاکنون موفق عمل کرده اند، افزود: با گزارش سریع کارشناسان پهنه در خصوص شیوع بیماری تب برفکی در روستاها دستگاه های ذی ربط برای کنترل و مهار این بیماری اقدام کردند و این توفیقات حاصل حضور کارشناسان در روستاهاست.

وی از افزایش ۱۲ برابری تولید گندم طی سال گذشته در این شهرستان خبر داد، تصریح کرد: کارشناسان پهنه با حضور در روستاها کشاورزان در خرید بذر اصلاح شده و توصیه شده و انتقال اصول فنی و علمی کشاورزی به کشاورزان در افزایش تولید گندم موثر واقع شدند.

اسدی اضافه کرد: امسال در شهرستان های جنوبی استان همچون مراغه و هشترود زمین زراعی گندم دیم با توجه به این که میزان بارندگی ها کاهش یافته تغییر داده اند و احتمالاً منطقه ارسباران بذر آذربایجان شرقی را تولید خواهد کرد به طوری که میزان بارندگی شهرستان اهر در سال جاری و در مقایسه با سال گذشته ۶۰ میلی متر کاهش یافته ولی وضعیت گندم در این شهرستان مطلوب است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اهر با تاکید بر اینکه ۹۳۶.۴ تن بذر اصلاح شده در شهرستان اهر توزیع کرده ایم، بیان داشت: با همت و تلاش کارشناسان این مقدر بذر گواهش ده در بین کشاورزان توزیع شده در حالی که طی سال های گذشته میزان توزیع بذر حتی به ۳۰۰ تن هم نمی رسید و در طول دو سال گذشته رکورد توزیع بذر گواهی شده را شکسته ایم.

اسدی در پایان از توزیع یک هزار و ۴۴۵ تن سموم شیمیایی با نظارت و همکاری مدیریت جهاد کشاورزی در شهرستان اهر خبر داد و اضافه کرد: خوشبختانه به دلیل فعالیت شرکت تولید کننده بذر اریس در شهرستان اهر باعث شده تا این شهرستان بذر سایر شهرستان های آذربایجان شرقی را نیز تولید کند.