رشد 6 هزار درصدي تعداد دانشجويان مناطق محروم نسبت به قبل از انقلاب

دكتر كريم زارع در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانشگاه آزاد اسلامي با توسعه واحدهاي خود موجب ارتقاي شهرهاي كوچك و دوره افتاده شد كه اين ارتقا باعث جلوگيري از مهاجرت جوانان براي تحصيلات عالي به شهرهاي بزرگ و مشكلات ناشي از اين مهاجرت شده است.

رئيس منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامي اظهار داشت: تبديل استان سيستان و بلوچستان به شهر دانشگاهي با توجه به زمينه هاي مناسب اين استان علاوه بر ايجاد امنيت موجب رشد و بالندگي هر چه بيشتر سيستان و بلوچستان خواهد شد.

وي تاكيد كرد: با برنامه ريزي هاي انجام شده سعي داريم تا پايان برنامه چهارم توسعه تعداد دانشجويان منطقه 7 دانشگاه آزاد را كه در حال حاضر 70 هزار نفر است به 100 هزار دانشجو برسانيم. ضمن اينكه قصد داريم تعداد اعضاي هيات علمي دانشگاه را كه در حال حاضر دو هزار و 700 است به سه هزار نفر افزايش دهيم.

زارع ادامه داد: بر اساس برنامه 5 ساله دانشگاه آزاد در منطقه 7، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سيستان و بلوچستان تبديل به يكي از بزرگترين شهرهاي دانشگاهي كشور مي شود.

رئيس منطقه هفت دانشگاه آزاد اظهار داشت : در برنامه چهارم توسعه منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامي پيش بيني شده كه با تعامل با دانشگاه هاي كشورهاي پيشرفته و جذب اساتيد نخبه بتوانيم اين منطقه را به يكي از قله هاي دانايي كشور تبديل كنيم.

معاون پارلماني دانشگاه آزاد در ادامه گفت: تحصيلات تكميلي و دوره هاي دكتري براي نخستين بار در بسياري از رشته ها در دانشگاه آزاد اسلامي داير شده است به طوري كه در حال حاضر بيش از 150 رشته دكتري تخصصي و سه هزار دانشجو در دانشگاه آزاد مشغول تحصيل هستند.

وي خاطرنشان كرد: ايجاد دوره هاي دكتري ميزان توليد علم در سطح دانشگاه آزاد اسلامي را توسعه بخشيده به طوري كه در 3 سال گذشته ميزان توليد علم در سطح واحدها به 500 درصد رسيده است.

زارع تاكيد كرد: دانشگاه آزاد اسلامي در بسياري از زمينه ها محرك پيشرفت دانشگاه هاي دولتي، غير انتفاعي، پيام نور و علمي كاربردي بوده است. در سال 63 دانشگاه تربيت معلم با افزايش 20 درصدي دانشجويان در رشته شيمي مخالفت مي كرد اما زماني كه دانشگاه آزاد اسلامي در اين رشته اقدام به پذيرش دانشجو كرد، دانشگاه تربيت معلم نيز ترغيب شد بيش از 20 درصد دانشجويان خود را افزايش دهد.