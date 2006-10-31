56 استاندارد ملي در زمينه خودرو و نيرو محركه تدوين شد

مرتضي امامي درگفتگو با خبرنگار"مهر" گفت: در نيمه نخست امسال ميزان تدوين استاندرد ملي درزمينه خودرو و نيروي محركه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد برخوردار بوده است.

وي افزود: درنيمه نسخت امسال نمونه برداري از بخش توليد و عرضه توسط موسسه استاندارد نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 12 درصد رشد به 36 هزار نمونه رسيده است.

معاون برنامه ريزي و تدوين استاندارد ، ميزان نمونه برداري از صادرات و واردات توسط اين موسسه را درمدت ياد شده همانند سال گذشته دانست و تصريح كرد: ميزان نمونه برداري از صادرات و واردات در سال گذشته 57 هزارو900 نمونه و امسال 58 هزارو 200 نمونه رسيده است.

وي نمونه هاي مورد آزمون در اين بخش را در نيمه نسخت امسال با 12 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 36 هزار نمونه اعلام كرد و گفت: اين درحالي است كه نمونه هاي مورد از محل صادرات و واردات با 23 درصد رشد منفي مواجه بوده است.

امامي ، استفاده از روش هاي جديد واردات را علت اصلي رشد منفي نمونه هاي مورد آزمون از محل صادرات و واردات ذكركرد .

معاون برنامه ريزي و تدوين استاندارد خاطرنشان كرد: صدورپروانه هاي كاربرد استاندارد درنيمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 49 درصد رشد داشته داشته به طوري كه در مدت ياد شده 881 پروانه كاربرد استاندارد صادر شده و اجازه صدورمجوز399 پروانه نيز داده شده است.

وي ميزان رشد تعداد گواهي نامه هاي صادراتي در اين بخش را درنيمه نخست امسال 5 درصد اعلام و تصريح كرد: در مدت ياد شده تعداد گواهينامه‌هاي وارداتي با 36 درصد رشد منفي مواجه بوده است.

امامي گفت: تعداد جرم هاي اعلام شده بر عليه واحدهاي متخلف در نيمه نخست امسال 40 درصد و ميزان اخطار و تذكرات نيزدرمدت ياد شده 5 درصد رشد داشته است.

وي ميزان استاندارد هاي تدوين شده در بخش خودرو را در نيمه نخست امسال 56 فقره ذكركرد و افزود: اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ازرشد برخورداربوده است.