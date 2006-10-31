همكاري خود با ناتو را گسترش مي دهيم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ريانووستي،" الهام علي اف" در ادامه سخنان خود در جمع خبرنگاران خارجي در باكو تصريح كرد: آذربايجان گفتگوهاي خوبي را با ناتو انجام داده كه اين امر مي تواند منجر به بسط و گسترش همكاري دوجانبه شود .

وي همچنين افزود : باكو و ناتو خواهان برقراري ثبات و آزادي در تمام مناطق جهان بوده و بر اساس اين موضع مشترك علاقه مند به همكاري هاي بيشترهستند.

رئيس جمهوري آذربايجان با اعلام رضايت خود از تعميق مناسبات با ناتو گفت : جامعه بين المللي شرايط حساسي را مي گذراند كه بايد به واسطه افزايش تلاشهاي ناتو به سمت ثبات رهنمون شود.

گسترش ناتو به شرق به ويژه به كشورهاي آسياي ميانه يكي از استراتژي هاي مهم ناتو مي باشد كه در يكي دو سال گذشته آذربايجان و گرجستان دو كشوري هستند كه بيش از پيش اين سازمان نظامي در زمينه آنها فعال بوده است. روسيه همواره نارضايتي خود را از گسترش ناتو به سوي شرق ابراز كرده است.

درهمين رابطه چندي پيش جمهوري آذربايجان هفته ناتو را در كشور خود برگزار كرد و پذيرش آذربايجان،گرجستان، اوكراين، آلباني و مقدونيه به ناتو از جمله اهداف آن است.