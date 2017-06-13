احتمال آلوده شدن برخوار به تب کریمه کنگو زیاد است

محمد حق شناس در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیماری تب کریمه کنگو در انسان بسیار خطرناک بوده و در صورت دیر مراجعه کردن بیماران به مراکز درمانی می تواند کشنده باشد.

وی با اشاره به اینکه این بیماری قابل کنترل است، بیان داشت: مهمترین راه های پیشگیری از این بیماری، پرهیز از تماس با کنه‌هایی است که میزبان و ناقل این بیماری باشند و دامداران باید محل دام خود را در فصول گرم مرتبا سم پاشی کنند و همچنین از خرید دام های قاچاق و بدون هماهنگی دامپزشکی بپرهیزند چون دام قاچاق فاقد هویت است.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان برخوار گفت: از دیگر افراد در معرض خطر کسانی هستند که ارتباط مستقیم با ذبح دام داشته باشند مانند سلاخان که اگر به شیوه نادرست ذبح کنند مانند آن که کارد قصابی را در میان لب و دندان خود قرار می دهند چنانچه کارد آلوده به خون باشد احتمال بیمار شدن آن ها وجود دارد.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان برخوار افزود: دامپزشکی شهرستان در خصوص اطلاع رسانی به مردم در بحث شیوع بیماری، قرنطینه کردن دام را شروع و کنترل داروها و کشتارگاه‌ها با جدیت بیشتری پیگیری می‌کند و در صورتیکه دام مشکوکی را مشاهده کننده اجازه ذبح نمی دهد.

وی اظهار کرد: در اسرع وقت کلاس هایی با همکاری مرکز بهداشت شهرستان برخوار جهت صنف قصاب و چوبداران و همچنین سلاخان شهرستان برگزار می‌شود و مصوباتی در این خصوص لحاظ شد و دستگاه های متولی هم ملزم به پیگیری مصوبات شدند که به زودی اجرایی شود.

حق شناس با بیان اینکه شهرستان به لحاظ جمعیت دامی جزو شهرستان های مطرح استان است، افزود: احتمال وجود این بیماری در این شهرستان زیاد است ولی هیچ گونه گزارشی از این بیماری تا کنون نداشته ایم و این نشان دهنده همکاری بسیار خوب متولیان است.