عملیات «موصل» در ایستگاه آخر؛ تکفیریها در دو راهی «تسلیم» و «مرگ»

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: نیروهای نظامی عراقی و حشد شعبی از روز ۱۷ اکتبر سال ۲۰۱۶ عملیات بزرگ آزادسازی شهر موصل واقع در استان نینوا را کلید زدند. از زمان آغاز این عملیات بزرگ تاکنون، نیروهای عراقی دستاوردهای بسیاری را محقق ساخته اند که از جمله آنها می توان به آزادسازی محور شرقی شهر موصل و پاکسازی مساحت زیادی از محور غربی این شهر، اشاره کرد. نیروهای عراقی تاکنون ضربات سهمگینی را بر پیکره تروریست های تکفیری در شهر موصل وارد کرده اند. بسیاری از خطوط استراتژیک که تروریست های تکفیری از آنها برای امدادرسانی در موصل استفاده می کردند، اکنون توسط نیروهای عراقی مسدود شده است. شمار زیادی از سرکردگان داعش به ویژه در محور غربی موصل به هلاکت رسیدند؛ مسأله‌ای که موجب فروپاشی و ازهم گسستگی بخشی از صفوف تروریست های تکفیری را به دنبال داشت. رسیدن خبرهایی مبنی بر فرار دسته جمعی عناصر تکفیری در نقاط مختلف موصل نیز تاکنون تأثیرات منفی بسیاری بر صفوف داعش داشته است.

آزادسازی الزنجیلی در غرب موصل مسیر پیشروی‌های نیروهای عراقی در دیگر نقاط محور غربی را هموار ساخت و ضربه سختی را به تکفیریها وارد آورد ارتش عراق با هماهنگی نیروهای حشد شعبی طی عملیاتی مشترک اخیرا بر منطقه استراتژیک و راهبری «الزنجیلی» واقع در محور غربی شهر موصل در استان نینوا مسلط شدند. نیروهای عراقی در جریان تسلط بر این منطقه استراتژیک دهها عنصر تکفیری داعش را به هلاکت رسانده و شماری دیگر را نیز به شدت زخمی کردند. پس از آزادسازی این منطقه استراتژیک، نیروهای عراقی مقادیر زیادی از مهمات و تسلیحات نظامی متعلق به تروریست های تکفیری داعش را در آنجا کشف و ضبط کردند. آزادسازی منطقه الزنجیلی در محور غربی شهر موصل مسیر پیشروی‌های نیروهای عراقی در دیگر نقاط واقع در این محور را هموار ساخت. این دستاورد ارزشمند نیروهای عراقی، ضربه سختی را به تکفیریهای مستقر در محور غربی موصل وارد آورد.

واقعیت این است که نیروهای حشد شعبی تاکنون نقش مهمی را در آزادسازی مناطق مختلف واقع در محور غربی موصل در استان نینوا ایفا کرده اند. در واقع، این نقش راهبردی نیروهای حشد شعبی طی ماه‌های اخیر بوده که محور غربی موصل را در آستانه آزادسازی کامل از لوث عناصر تکفیری داعش قرار داده است. اکنون طبق اعلام مقامات حشد شعبی، عملیات نظامی این گروه و مأموریت محول شده به آن در محور غربی شهر موصل با موفقیت به پایان رسیده است. «ابومهدی المهندس» از فرماندهان ارشد حشد شعبی روز جمعه در کنفرانسی مطبوعاتی از پایان مأموریت حشد شعبی در محور غربی موصل خبر داد و گفت: «عملیات حشد شعبی در غرب موصل با انجام همه مأموریتها به پایان رسید و ۱۴ هزار کیلومتر شامل ۳۶۰ روستا در غرب موصل آزاد شدند. وی همچنین افزود: «نیروهای بسیج در این عملیات موفق شدند ۲۰۰۰ داعشی را در غرب موصل از پای درآورند».

المهندس: منتظر دستور فرماندهی کل نیروهای مسلح برای آغاز عملیات بزرگ آزادسازی شهر تلعفر هستیم المهندس سپس ضمن اعلام آمادگی نیروهای حشد شعبی برای آغاز عملیات بزرگ آزادسازی شهر «تلعفر» تاکید کرد: «منتظر دستور فرماندهی کل نیروهای مسلح برای آغاز عملیات بزرگ آزادسازی شهر تلعفر هستیم». این فرمانده ارشد نیروهای حشد شعبی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: «پس از آزادی کامل مرزها، کنترل این مناطق به نیروهای پلیس مرزی واگذار خواهد شد. نیروهای حشد شعبی امنیت را در بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر از مرزها حاکم کردند و در این راستا ۵۰ تا ۶۰ کیلومتر از مرزهای عراق و سوریه را نیز آزاد کردیم». اظهارات اخیر این فرمانده ارشد حشد شعبی و ارائه گزارشِ عملکرد این نیروها در جریان عملیات آزادسازی محور غربی موصل، خود به تنهایی حاکی از ایفای یک نقش راهبردی و استراتژیک توسط حشد شعبی در این محور است.

طبق اعلام مقامات امنیتی عراق، در حال حاضر تنها ۱۰ درصد از محور غربی شهر موصل تحت اشغال تروریست های داعش است. «یحیی رسول» سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق در همین ارتباط اعلام کرد: «فقط ۱۰ درصد از غرب موصل در اشغال داعش است». وی افزود: «نیروهای در راستای آزادسازی این اندک مناطق تحت اشغال تکفیری ها حرکت می کنند. نیروها به پیشروی های خود برای آزادسازی غرب موصل و پاکسازی آن از لوث داعشی ها ادامه می دهند. زمان زیادی به طول نمی انجامد و به زودی موصل به طور کامل از لوث داعش آزاد خواهد شد». این اظهارات سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق نشان می دهد که تروریست های داعش آخرین نفس های خود را در محور غربی موصل می کشند و در آینده بسیار نزدیک در نهایت از میان دو گزینه «تسلیم» و یا «مرگ» یکی را انتخاب می کنند.

از سوی دیگر، آزادسازی منطقه «البعاج» واقع در محور غربی شهر موصل نیز از جمله دیگر دستاوردهای میدانی نیروهای عراقی در نبرد با تروریست های تکفیری داعش به شمار می رود. آزادسازی این منطقه استراتژیک نیز همچون آزادسازی «الزنجیلی» مسیر پیشروی نیروهای عراقی در غرب موصل را بیش از پیش هموار کرد. اکنون تروریست های داعش به دلیل اینکه آخرین دژهای خود در محور غربی موصل را یکی پس از دیگری از دست می دهند، در شرایط بسیار بغرنجی به سر می برند؛ مسأله ای که موجب شده تا ابتکار عمل در عرصه میدانی در اختیار نیروهای عراقی باشد. تکفیریها که بیش از پیش دچار ضعف و سستی شده اند، درحال حاضر راهی جز انتقام جویی‌های خصمانه از غیرنظامیان عراقی را در مقابل خود نمی بینند.

تروریستها در صددند تا از یک سوی، انتقام شکست های خود را از نیروهای عراقی بگیرند و از سوی دیگر، موجی از رعب و وحشت را در صفوف غیرنظامیان عراقی حاکم سازند تروریست های تکفیری داعش برای جبران سلسله شکست های سنگین خود در نبرد با نیروهای عراقی به ویژه در شهر موصل، اقدام به قتل عام غیرنظامیان مستقر در این شهر می کنند. حملات خمپاره‌ای گسترده به برخی از مناطق موصل و همچنین اعدام دسته جمعی ساکنان این شهر از جمله جنایت های اخیر تروریست های داعش علیه غیرنظامیان عراقی به شمار می رود. آنها با این اقدامات در صدد هستند تا از یک سوی، انتقام شکست های خود را از نیروهای عراقی بگیرند و از سوی دیگر، موجی از رعب و وحشت را در صفوف غیرنظامیان عراقی حاکم سازند تا مبادا به کمک نظامیان نشتابند. البته اقدامات خصمانه تکفیریها تاکنون تأثیری در اراده مردم موصل نداشته و تنها برگ سیاه دیگری به دفتر سرشار از جنایت آنها اضافه کرده است.

درهر صورت، به نظر می رسد که تکفیریهای داعش در شهر موصل عراق آخرین نفس های خود را می کشند و همانگونه که گفته شد راهی جز مرگ و تسلیم در برابر نیروهای عراقی ندارند. البته انتظار می رود که ایالات متحده آمریکا برای نجات تکفیریهای داعش از باتلاقی که در آن گرفتار شدند، به اشکال مختلف وارد عمل شود. آمریکایی ها همواره نشان دادند در مواقعی که تکفیریها در تنگنا قرار می گیرند، به خوبی به یاری آنها می شتابند؛ این‌بار نیز باید منتظر ماند و دید که واشنگتن برای نجات تروریستهای دست پرورده خود در موصل چه برنامه ای دارد. آمریکایی‌ها می‌دانند که شکست داعش در شهر موصل که در واقع، پایتخت تکفیریها محسوب می شود، منافع آنها در سوریه را نیز هدف قرار می دهد.

یکی از راههایی که امکان دارد ایالات متحده آمریکا برای ایجاد سنگ اندازی در مسیر عملیات آزادسازی شهر موصل به آن متوسل شود، هدف قرار دادن مواضع حشد شعبی در این شهر است. آمریکایی ها پیشتر نیز سابقه هدف قرار دادن مواضع نیروهای حشد شعبی در موصل را داشته اند. البته آنها پس از این اقدام خصمانه، در کمال تعجب مدعی شدند که حملات انجام شده اشتباهی بوده است! در همین ارتباط، «سید هاشم الموسوی» سخنگوی جنبش مقاومت مردمی «نُجَباء» عراق (وابسته به حشد شعبی) در واکنش به این توطئه احتمالی واشنگتن تصریح کرد: «اگر آمریکایی‌ها علیه نیروهای ما مرتکب حماقت شوند، منافع آنها را در هرجایی که در تیررسمان باشد، هدف قرار می دهیم». سخنگوی نجباء همچنین عنوان کرد: «هدف از توطئه های مکرر ایالات متحده آمریکا، حمایت از گروه های تروریستی است. آمریکا با سنگ اندازی ها و کارشکنی های متعدد در راستای ایجاد اخلال در روند پیشروی های نیروهای مقاومت در سوریه و عراق است».