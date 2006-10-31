تماشاگران ما بايد فرهنگ « تماشاگر» را بياموزند/ كميته انضباطي با تيم هاي خاطي برخورد كند

مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: حرف ما اين است كه اگر تماشاگران پس از دربي اقدام به شكست شيشه هاي اتوبوس مي كنند در بازي هاي ملي به چه علت چنين رفتارهايي را از خود بروز مي دهند؟ در آنجا كه تنها پاي يك تيم در ميان است با اين وجود چرا بايد شاهد چنين مسائلي باشيم. اميدوارم مسوولان سازمان صدا و سيما برنامه هايي ترتيب دهند تا طي آن به هواداران فوتبال آموزش هاي لازم درخصوص فرهنگ هواداري داده شود.

وي افزود: در هيچ كجاي دنيا چنين رفتاري از تماشاگران سر نمي زند. حال آنكه ما مي گوييم بهترين تماشاگران دنيا را داريم. وظيفه اياب و ذهاب تماشاگران فوتبال سالهاست كه بر عهده شركت واحد است با اين حال از جانب نهاد و سازماني حمايت نمي شويم.

احمدي بافنده در ادامه تصريح كرد: كميته انضباطي بايد با تماشاگراني كه اقدام به تخريب اموال عمومي مي كنند قاطعانه برخورد كند و به عنوان مثال ديدارتيم هاي خاطي را بدون تماشاگر برگزار كند. هرچند كه من اعتقاد دارم اين تماشاگران مي توانند از رفتارهايي اينچنيني پرهيز كنند. فقط لازم است تفهيم شوند كه صدمه زدن به اتوبوس جز ضرر به بيت المال هيچ چيز را عوض نمي كند.

شصت و يكمين ديدار دو تيم فوتبال پرسپوليس و استقلال روز جمعه در ورزشگاه آزادي برگزار مي شود.