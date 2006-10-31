كاهش 50 درصدي ارزش مبادلات بورس تهران

به گزارش خبرنگار مهر، بورس تهران امروز وضعيت مطلوبي نداشت و برخي تحولات سياسي مثل پيش نويس قطعنامه اروپا عليه ايران و مانور آمريكا در خليج فارس موجب شد تا امروز فعالان بازار با احتياط عمل كرده و خريد و فروش قابل توجهي انجام ندهند به طوري كه در مجموع داد و ستد هاي امروز حدود 13 ميليون و 800 هزار سهم وحق تقدم به ارزش 78 ميليارد و 114 ميليون ريال مبادله شد . اين ارقام از جهت ارزش نسبت به مبادلات ديروز كاهش حدود 50 درصدي را نشان مي دهد.

شاخص كل بورس نيز كه در ابتداي مبادلات امروز با رشد حدود 4 واحدي مواجه شده بود اما در نهايت با افت ناچيز0.1 واحدي مواجه شد و در رقم 9 هزار و 613 باقي ماند.

شاخص تالار فرعي نيز افت كرد و 1.1 واحد كم شد اما شاخص تالار اصلي با رشد 0.2 واحدي همراه شد. از نكات قابل توجه در مبادلات امروز عملكرد حقوقي ها در بازار بود به طوري‌كه امروز عموما خريد قابل توجهي نداشته و برخي نيز از فروشندگان سهام برخي شركت ها در بازار بودند كه ازجمله آنها مي توان به صندوق بازنشستگي، بيمه مركزي و صبا تامين اشاره كرد.

فعالان بازار براين عقيده اند كه با توجه به شرايط جديد سياسي و مهلت 30 روزه تعيين شده براي ايران، روند بازار طي يكي دو هفته آينده مطلوب تر خواهد بود و حتي اين امكان وجود دارد كه صف فروش سهام برخي شركت ها در معاملات فردا جمع شود.

بيشترين افزايش قيمت در مبادلات امروز مربوط به شركت هاي كاشي اصفهان و سينا دارو بود و بيشترين كاهش قيمت نيز مربوط به تكين كو و آهنگري تراكتورسازي ايران بوده است.