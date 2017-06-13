استقرار نظام استعدادیابی در وزارت آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد حمیدی، در نشست ستاد عالی تشکیلاتی مدیریت استعداد فعالیتهای ورزشی تابستانه دانش آموزان گفت:امسال جز اینکه اعزامهای متعددی را داشتیم. دو میزبانی آسیایی در استان فارس و اصفهان را نیز خواهیم داشت.
وی افزود: به استناد سند تحول و به استناد آموزههای نظام جامعِ، نظام استعداد یابی را مستقر کردیم.
معاون تربیت بدنی و سلامت وزرات آموزش و پرورش گفت: در روزات آموزش و پرورش شایستگیهای ۱۳ میلیون را دنبال میکنیم تا پشتوانه ورزش کشور داشته باشیم.
حمیدی گفت: مسابقات تابستانی دانش آموزان در ۱۱ استان کشور برگزار میشود و بیش از ۱۸ هزار دانش آموز دختر و پسر در مسابقات تابستانی شرکت میکنند.
وی بیان کرد: غربالگری ۱۳ میلیون دانش آموز را در فعالیتهای ورزشی به پشتوانه حمایت از تیمهای ملی و هیئتهای ورزشی گامهایی را برداشتهایم.
وی با بیان اینکه مدرسه محور تمام فعالیتها است گفت: ساعت درس تربیت بدنی پیش دانشگاهی و پایه یازدهم حذف شده بود که ۳ ساعت اضافه کردیم و اکنون ۳۳ هزار معلم ورزش مشغول فعالیت هستند.
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