ساعت کار ادارات در سیستان و بلوچستان کاهش پیدا کرد

رضا اربابی در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به اعلام سازمان هواشناسی و ورود موج جدید گرما به استان سیستان و بلوچستان و همچنین به منظور مدیریت مصرف انرژی در ادارات و ارائه خدمات مناسب برای مردم و جلوگیری از تردد های غیرضروری در ساعات اوج مصرف، ساعت کاری ادارات در هر شهر استان بر اساس افزایش دما بین ۴۷ تا ۵۰ درجه، یک ساعت و بیشتر از ۵۰ درجه ۲ ساعت کاهش می یابد.

مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: ساعت آغاز ادارات هیچ تغییری نمی کند و فقط به دلیل اینکه پیک مصرف انرژی بین ساعت ۱۲ تا ۱۵ ظهر است، زمان پایان ادارات با افزایش دما در حد ۴۷ درجه به بالا کاهش پیدا می کند.