ساعت کار ادارات در سیستان و بلوچستان کاهش پیدا کرد

رضا اربابی در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به اعلام سازمان هواشناسی و ورود موج جدید گرما به استان سیستان و بلوچستان و همچنین به منظور مدیریت مصرف انرژی در ادارات و ارائه خدمات مناسب برای مردم و جلوگیری از تردد های غیرضروری در ساعات اوج مصرف، ساعت کاری ادارات در هر شهر استان بر اساس افزایش دما بین ۴۷ تا ۵۰ درجه، یک ساعت و بیشتر از ۵۰ درجه ۲ ساعت کاهش می یابد.
مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: ساعت آغاز ادارات هیچ تغییری نمی کند و فقط به دلیل اینکه پیک مصرف انرژی بین ساعت ۱۲ تا ۱۵ ظهر است، زمان پایان ادارات با افزایش دما در حد ۴۷ درجه به بالا کاهش پیدا می کند.
نظر شما