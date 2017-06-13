این دستگاه لهجه های محلی را ترجمه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، استارت آپ استرالیایی Lingmo به ساخت دستگاه مترجم جهانی یک گام نزدیکتر شده است. این استارت آپ دستگاهی کوچک به نام Translate One۲One ساخته که با فناوری هوش مصنوعی IBM Watson کار می کند. این دستگاه کوچک روی گوش قرار می گیرد و جالب آنکه نخستین فناوری خواهد بود که برای ترجمه نیاز به اتصال وای فای یا بلوتوث ندارد.

البته سال گذشته شرکتی دیگر یک مترجم کوچک که روی گوش قرار می گرفت نیز ساخته است. اما شرکت لینگمو تصمیم دارد با الگوریتم های ترجمه و ترکیب آن با « API های مترجم زبان و درک طبیعی زبان» (متعلق به شرکت ای بی ام) وجوه سخت زبان یعنی لهجه های محلی و عبارات و اصطلاحات منطقه ای را آسان کند. جالب آنکه برای انجام این مهم از بلوتوث یا وای فای استفاده نمی کند.

همچنین این نخستین دستگاه تجاری است که ترجمه را به وسیله هوش مصنوعی انجام می دهد. چنین دستگاهی برای شرکت های هواپیمایی، بخش امور خارجه دولت ها و حتی موسسات غیر انتفاعی که در مکان های دور افتاده، بسیار کارآمد است.

این سیستم در حال حاضر از ۸ زبان ماندارین چینی، ژاپنی، فرانسوی، ایتالیایی، آلمانی، برزیلی پرتغالی، انگلیسی و اسپانیایی پشتیبانی می کند. میکروفون داخلی دستگاه عبارات گفته شده را ردیابی می کند و آنها را طی سه تا پنج ثانیه به زبان دوم ترجمه می کند.

همچنین یک اپلیکیشن برای iOS فراهم شده که شامل کلام به متن و متن به کلام برای تعداد زبان های بیشتری است.