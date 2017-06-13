تشدید نظارت بر آبیاری مزارع سبزی کرج/تب کریمه گزارش نشد

fه گزارش خبرنگار مهر، علی قنبر زمانی صبح سهشنبه در نشست کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان کرج، اظهار کرد: با توجه به اینکه بیماری تب کریمه کنگو در استانهای همجوار مشاهده است، اعضای کارگروه سلامت و امنیت غذایی برای اجرای اقدامات پیشگیرانه با جدیت اقدام کردهاند.
وی گفت: الزام کشتارگاهها به نگهداری از دام ذبحشده در یخچال به مدت ۴۸ ساعت بهمنظور از بین رفتن عامل ویروسی بیماری، آموزش کارکنان کشتارگاهها برای استفاده از وسایل حفاظت فردی، مقابله با کشتارهای خارج از کشتارگاهها که بدون نظارت دامپزشکی انجام میشود، ازجمله مهمترین اقداماتی است که در سطح شهرستان انجامشده است.
سرپرست فرمانداری فردیس تأکید کرد: با هماهنگیهای انجامشده میان شهرداریها و مرکز بهداشت شهرستان کرج، مقررشده است تا مراکز غیرمجاز عرضه دام، دستفروشان سیار مواد غذایی بهویژه فروشندگان جگر بهصورت جدی اقدام شود.
قنبر زمانی بهضرورت اطلاعرسانی به شهروندان در خصوص علائم بیماری، راههای انتقال و راههای پیشگیری از آن تأکید کرد و گفت: بیماری تب کریمه کنگو از طریق گزش انسان توسط کنه آلوده یا له کردن آن روی پوست، به انسان منتقل میشود همچنین تماس باپوست یا لاشه حیوان آلوده در طی ذبح یا کمی بعدازآن و یا تماس با بافت، خون، بزاق، ادرار و مدفوع بیماران نیز میتواند منتقلکننده بیماری باشد.
وی افزود: بنابراین، بیشترین گروههای درخطر دامداران، کشاورزان، کارگران کشتارگاهها و دامپزشکان هستند که باید آموزش لازم در خصوص نحوه مراقبت و پیشگیری از بیماری را آموزش ببینند.
زمانی در ادامه از شهروندان خواست تا با رعایت نکات پیشگیرانه، از خود در برابر این بیماری مراقبت کنند.
سرپرست فرمانداری کرج تصریح کرد: جلوگیری از گزش توسط کنه بهویژه در دامداریها و مراکز پرورش دام، پرهیز از تماس با منبع بیماری (دام آلوده)، استفاده از گوشتهای ذبحشده در کشتارگاههای مورد تائید دامپزشکی و اجتناب از ذبح غیرمجاز و غیربهداشتی دامها از این عوامل هستند.
به گفته قنبر زمانی شهروندان گوشت تازه را بعد از ۲۴ ساعت و جگر را بعد از ۴۸ تا ۷۲ ساعت نگهداری در یخچال و در دمای ۱ تا ۴ درجه سانتی پایه یا فریز کردن گوشت قبل از مصرف در دمای فریزر به مدت سه تا چهار ساعت استفاده کنند زیرا ویروس تب کنگو در این شرایط از بین خواهد رفت.
به گزارش خبرنگار مهر، تشدید نظارت و کنترل بهداشتی بر استخرها و آبیاری مزارع سبزی برای پیشگیری از بیماری التور و همچنین تحت پوشش قرار گرفتن روستاها به شبکه آب شرب روستایی ارائه گزارش دستگاههای عضو کارگروه ساماندهی دستفروشان مواد غذایی و شیوههای اطلاعرسانی به عموم درزمینهٔ بیماریهای همهگیر مباحثی بود که در این کارگروه موردبررسی قرار گرفت و پیرو آن مصوباتی به دستگاههای مربوطه ابلاغ شد.
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