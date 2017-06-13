کشف محموله ۵ میلیاردی گوشی قاچاق در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار "منوچهر امان اللهی" در تشریح این خبر گفت: مأموران پلیس آگاهی استان با اقدامات اطلاعاتی و رصد قاچاقچیان سابقه دار موفق شدند یک محموله کالای قاچاق را پیش از خروج از استان توقیف کنند.

وی افزود: این باند قاچاق کالا، محموله مورد نظر را از مرزهای غربی وارد کشور کرده بودند و قصد داشتند آن را با عبور از معابر فرعی استان کرمانشاه به مرکز کشور منتقل کنند، لذا اکیپ نامحسوس پلیس آگاهی با هماهنگی مقام قضائی به محور بیستون- کرمانشاه اعزام شد و پس از چند ساعت گشت زنی، خودروی پژو ۴۰۵ حامل کالای قاچاق را رویت کردند.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه فرد قاچاقچی در عملیاتی ضربتی تسلیم پلیس شد، تصریح کرد: در بازرسی از خودروی متهم، ۱۵۷ دستگاه تلفن همراه هوشمند که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود، کشف شد.

سردار امان اللهی ادامه داد: طبق اعلام نظر کارشناسان، ارزش اقلام مکشوفه پنج میلیارد ریال است، همچنین متهم ۵۰ ساله که پیش از این سابقه کیفری نداشته است، پس از تکمیل پرونده به مراجع قضائی معرفی خواهد شد.

توقیف محموله سیگار قاچاق در کنگاور

جانشین فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه از کشف ۷۱۰ هزار نخ سیگار قاچاق در شهرستان کنگاور خبر داد.

سرهنگ "علیرضا مرزبانی" بیان کرد: مأموران ایستگاه ایست و بازرسی شهید زنگنه با انجام اقدامات اطلاعلاتی، موفق شدند یک محموله سیگار قاچاق را حین کنترل خودروهای عبوری شناسایی کنند.

وی افزود: عوامل انتظامی در بازرسی از خودرو ایسوزو ۷۱۰ هزار نخ انواع سیگار قاچاق و فاقد مدارک مثبته گمرکی را کشف کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به دستگیری یک نفر و توقیف یک دستگاه خودرو در این زمینه، گفت: متهم ۳۰ ساله محموله مورد نظر را از شهرهای مرزی غربی به مقصد مرکز کشور بارگیری کرده بود، لذا پس از تشکیل پرونده به همراه اقلام مکشوفه تحویل مقامات قضائی شد.

سرهنگ مرزبانی خاطرنشان کرد: پدیده قاچاق علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد کشور، زمینه ساز جرایم دیگری نیز در سطح جامعه می شود، بر همین اساس تشدید اقدامات مقابله ای در این حوزه، همواره یکی از اولویت های کاری مهم پلیس به شمار می رود.

توقیف خودروهای حامل قاچاق توسط پلیس کنگاور

فرمانده انتظامی شهرستان کنگاور از توقیف پنج دستگاه خودروی حامل کالای قاچاق طی یک هفته گذشته خبر داد.

سرهنگ "حسین براری" بیان کرد: با توجه به نامگذاری سال ۹۶ توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال، منویات معظم له در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت ویژه در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفته است.

وی افزود: ماموران این انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی طی یک هفته گذشته موفق شدند پنج دستگاه خودروی حامل کالای قاچاق را در محورهای موصلاتی شهرستان کنگاور متوقف کنند.

این مقام انتظامی ادامه داد: کالاهای کشف شده شامل کولر گازی، پتو، قطعات و لوازم موتورسیکلت، سنگ فرز، لاستیک تراکتور و کودشیمیایی است که کارشناسان ارزش این محموله ها را بالغ بر یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال برآورد کرده اند.

سرهنگ براری با اشاره به دستگیری شش قاچاقچی در این زمینه، خاطرنشان کرد: متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شده اند.

نزاع خیابانی در کرمانشاه منجر به قتل شد

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه گفت: فردی که روز گذشته حین نزاع خیابانی موجب قتل یکی از شهروندان شده بود، توسط عوامل انتظامی شهرستان کرمانشاه دستگیر شد.

سرهنگ "رضا شیرزادی" توضیح داد: روز گذشته دو نفر از شهروندان در یکی از خیابان های کرمانشاه با یکدیگر درگیر شده و این درگیری منجر به جراحت یکی از طرفین درگیری که مردی ۷۰ ساله است، می شود.

وی با بیان اینکه فرد مجروح پس از انتقال به بیمارستان حضرت معصومه(س) به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست می دهد، گفت: ماموران انتظامی شهرستان کرمانشاه با توجه به حساسیت موضوع دستگیری متهم را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه ادامه داد: در نهایت با استفاده از شگرد های خاص پلیسی و اقدامات اطلاعاتی محل اختفای متهم شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

سرهنگ شیرزادی با بیان اینکه متهم به منظور سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شده است، گفت: از شهروندان می خواهیم که مشکلات خود را با گفت وگو و خونسردی حل کنند تا دیگر شاهد بروز چنین حوادث جبران ناپذیری نباشیم.

محموله کالای قاچاق در هرسین توقیف شد

فرمانده انتظامی شهرستان هرسین از کشف محموله کالای قاچاق به ارزش ۵۶۰ میلیون ریال خبر داد.

سرهنگ "همتعلی شکری" اظهار کرد: در پی کسب اخباری مبنی بر تردد خودروهای حامل کالای قاچاق در محور کرمانشاه- بیستون، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان هرسین قرار گرفت.

وی افزود: عوامل انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی یک دستگاه اتوبوس برون شهری در مسیر مورد نظر متوقف کردند و مورد بازرسی قرار دادند.

این مقام انتظامی ادامه داد: در بازرسی از خودروی توقیفی، تعداد ۸۳۲ ثوب البسه قاچاق به ارزش تقریبی ۵۶۰ میلیون ریال کشف شد.

سرهنگ شکری خاطرنشان کرد: یک نفر متهم در این ارتباط دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شد.

کشف محموله سیگار قاچاق در سنقر و کلیایی

جانشین انتظامی شهرستان سنقر گفت: عملیات ضربتی مأموران انتظامی شهرستان سنقر منجر به توقیف دو دستگاه خودرو و کشف ۲۲۰ هزار نخ سیگار قاچاق شد.

سرهنگ "غضبان احمد فرد " در توضیح این خبر گفت: عوامل این انتظامی با اقدامات اطلاعاتی موفق شدند دو دستگاه خودرو حامل محموله سیگار قاچاق که به سمت شهرستان سنقروکلیایی در حال حرکت بودند، شناسایی کنند.

وی با اشاره به اینکه این محموله از مرزهای غربی کشور به مقصد پایتخت بارگیری شده بود، افزود: مأموران انتظامی شهرستان سنقر پس از دریافت این خبر، به سرعت وارد عمل شده و محور موردنظر را تحت کنترل نامحسوس خود قرار دادند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: در نهایت با یک عملیات ضربتی و هماهنگ توسط عوامل انتظامی بخش سطر و پاسگاه کل سفید دو دستگاه خودروL۹۰ و پراید توقیف و سه نفر قاچاقچی نیز دستگیر شدند.

وی تصریح کرد: در بازرسی از خودروها ۲۲۰ هزار نخ سیگار قاچاق کشف شد که طبق نظر کارشناسان ارزش ریالی محموله بیش از ۸۰۰ میلیون ریال است.

وی خاطرنشان کرد: متهمان جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند، همچنین محموله مکشوفه نیز به مراجع ذیصلاح تحویل داده شد.