تربیت بدنی آبروی علوم پزشکی شیراز است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، محمد هادی ایمانیه در مراسم کلنگزنی مجموعه ورزشی گفت: تربیت بدنی و ورزش در بعد عمومی و رقابتی در این دانشگاه، از جایگاه خوب و مناسبی برخوردار بوده و در واقع تربیت بدنی دانشگاه برای این محیط علمی و آموزشی، آبرویی مضاعف کسب کرده است.

وی افزود: هدف از ورزش و توسعه آن، ارتقای سطح سلامت جامعه بوده و رسالت دانشگاه علوم پزشکی هم، چیزی جز این نیست و توسعه تربیت بدنی، توسعه سلامت جامعه است.

معاون فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گفت: در حال حاضر، ورزش و تربیت بدنی دانشگاه، در کنار بسیاری از دیگر موارد و موضوعات، به عنوان اعتبار و درخشش در سطح کشور مطرح می شود و این را باید مدیون مدیریت و کارشناسان این بخش از دانشگاه بدانیم.

کوروش عزیزی افزود: تربیت و پرورش، لازمه زندگی هستند و تربیت بدنی فقط یکی از ابعاد این پرورش است، که همگان به ویژه جوانان، مکلف به پرورش ابعاد روحی و معنوی خود هستند.

وی ادامه داد: حفظ مقام قهرمانی، سخت تر از کسب قهرمانی است و معاونت فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، تمام تلاش خود را دارد، تا این رتبه کسب شده حفظ شود و برای سال های آینده نیز استمرار یابد.

در ادامه مدیر تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گفت: این مراسم که در شب میلاد امام حسن مجتبی(ع) و با هدف تقدیر از مدال آوران سومین المپیاد سراسری دانشجویان دختر دانشگاه های علوم پزشکی کشور و تجلیل از برگزیدگان دومین المپیاد درون دانشگاهی علوم پزشکی شیراز برگزار شد.

حیدر صفرپور با ارایه گزارشی از عملکرد تربیت بدنی دانشگاه، افزود: ورزش و تربیت بدنی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز نهادینه به بخشی از فعالیت های اصلی این دانشگاه تبدیل شده است.

وی ادامه داد: روزی بدون ورزش در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، وجود ندارد و افتخار داریم در حال حاضر، به صورت میانگین در هر پنج روز، یک مدال ورزشی برای این دانشگاه کسب شده و امیدوارانه تلاش می کنیم، تا در این مرکز آموزش پزشکی، حتی یک روز هم، بدون کسب مدال نباشیم.