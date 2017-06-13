دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۹۵ صاحبان مشاغل ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، نادر جنتی گفت: مطابق بند «الف» این دستورالعمل، کلیه صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده ۲ آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون فوق که مجموع فروش کالا و خدمات آنان در سال ۱۳۹۵ حداکثر ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون می باشد، مشمولین تبصره ماده ۱۰۰ تلقی می گردند.

وی افزود: براساس بند» ب» این دستورالعمل، میزان مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ صاحبان مشاغل فوق با افزایش ۸ درصد نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۴ بصورت مقطوع تعیین می گردد. اینگونه مودیان می بایست مالیات مذکور را حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۶ پرداخت نمایند. مودیانی که در عملکرد سال ۱۳۹۴ معاف از مالیات بوده اند، صرفا می بایست مراتب قبول این دستورالعمل را بدون پرداخت مالیات از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. حکم اخیرالذکر در خصوص مودیان موضوع صدر این بند نیز الزامی است. در خصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را بصورت یکجا در خردادماه ۱۳۹۶ ندارند، مالیات آنان که به شرح مفاد این دستورالعمل بصورت مقطوع تعیین می شود، حداکثر تا چهار قسط مساوی تقسیط می گردد و عدم پرداخت بموقع مالیات یا اقساط مشمول جرائم موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، تصریح کرد: مطابق دستورالعمل مذکور، هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای بدست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و خدمات یا سایر درآمدهای مودی در سال ۱۳۹۵ بیش از مبلغ مندرج در جزء ۱ بند الف این دستور العمل می باشد، پرونده مودی وفق مقررات رسیدگی شده و مالیات مابه التفاوت و جرائم متعلقه مطالبه می گردد.

به گفته جنتی، برپایه این دستورالعمل، مودیانی که مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ آنان حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد از جمله ۱۳۷ و ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم و یا ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه محاسبه شده و یا در طی سال ۱۳۹۴ بصورت کامل فعالیت نداشته اند، ابتدا باید مالیات سال ۱۳۹۴ آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۵ خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند و یا در مهلت مقرر در این دستورالعمل فرم مربوط به بند ۲ این دستورالعمل را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد ۱۳۷، ۱۶۵ و ۱۷۲ در خصوص درآمد عملکرد سال ۱۳۹۵ خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور در پایان گفت: صاحبان مشاغل مشمول این دستورالعمل، تکلیفی جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک موضوع آئین نامه موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ برای عملکرد سال ۱۳۹۵ نخواهند داشت.