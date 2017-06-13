صدور ویزای تایوان برای تجار ایرانی الکترونیکی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، اداره کل شرق آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه طی نامه‌ای به مسعود خوانساری از صدور روادید الکترونیکی برای تجار ایرانی خبر داد و شرایط صدور این نوع ویزا را اعلام کرد.

این در حالی است که چند روز پیش نیز دفتر تجاری تایوان در تهران طی نامه‌ای به اتاق تهران این مساله مهم را اطلاع‌رسانی کرده بود و اکنون با دریافت نامه وزارت امور خارجه کشورمان تایید نهایی آن نیز اعلام شد.

اقدام دولت تایوان برای تسهیل صدور روادید برای فعالان اقتصادی ایرانی پس از آن صورت می‌گیرد که در نشست‌ها و دیدارهای دوجانبه مسئولان اتاق تهران با مقامات تایوانی روی تسهیل فرآیند صدور ویزا تاکید بسیاری شد. از جمله در سفر هیات اعزامی اتاق تهران به تایوان در مهر ماه سال گذشته، مساله صدور ویزا برای فعالان اقتصادی به عنوان یکی از مطالبات اصلی و موضوعات محوری مورد مذاکره میان دو طرف مطرح بود.

اکنون بر اساس آنچه در نامه وزارت امور خارجه مورد اشاره قرار گرفته است، دولت تایوان از اول ژوئن سال ۲۰۱۷ برای تجار ایرانی و ایرانیان متقاضی سفر به تایوان، طرح E-VISA را اجرا می‌کند.

بر این اساس لازم است، متقاضیان سفر به تایوان، از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و ایران معرفی شوند. این افراد می‌توانند درخواست ویزای خود را به دفتر تجاری تایوان در تهران (تایترا) ارائه کرده و شماره مرجع دریافت کنند. در عین حال این امکان ایجاد شده است که متقاضیان، ضمن طرح درخواست ویزا به صورت آنلاین نیز شماره مرجع دریافت کنند.