به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار یزدانی در نشست خبری که پیش از ظهر امروز برگزار شد، اظهار داشت: اتصال ریلی به مراکز تولید بار در راهآهن مدنظر است و تلاش میکنیم با ایجاد خطوط فرعی، این مراکز تولید نظیر معادن و کارخانهها به شبکه سراسری وصل شده و سهم راهآهن در جابجایی کالا افزایش یابد.
وی ادامه داد: ۵۰ نقطه مراکز تولید بار در این باره شناسایی شده و در ۱۱ نقطه کار عملیاتی خود را آغاز کردهایم، اما در هر ۵۰ نقطه، امسال عملیات اجرایی آغاز میشود.
یزدانی تصریح کرد: تاکنون ۸۰۰ کیلومتر خطوط حومهای در اطراف کلانشهرهای بزرگ در دست اجرا داریم و این رقم افزایش مییابد.
معاون فنی و زیربنایی راهآهن افزود: همچنین ۲ هزار کیلومتر خط دوم ریلی در دست برنامهریزی است که ۸۰۰ کیلومتر آن در دست اجرا است و ۵۰۰ کیلومتر آن حدفاصل بافق تا زرینشهر امسال افتتاح میشود.
وی خاطرنشان کرد: امسال ۵۰۰ کیلومتر خط حومهای شامل تهران ـ گرمسار، تهران ـ قزوین، خط حومهای مشهد و خط حومهای اهواز افتتاح خواهد شد.
معاون فنی و زیربنایی راهآهن اظهار داشت: همچنین در سال جاری ۲۰۰ کیلومتر بازسازی و بهسازی خطوط ریلی در دست اجرا است که ۵۰ کیلومتر آن پس از ۶۰ سال در محور ریلی جنوب به عنوان سختترین از نظر شرایط جغرافیایی و وجود تونلهای طویل و پل در حال احداث است. امسال کل بازسازی محور ریلی جنوب در این ۵۰ کیلومتر به پایان میرسد.
وی با اشاره به اینکه راهآهن بزرگترین شبکه مخابراتی کشور را پس از مخابرات دارد، اظهار کرد: امسال ۵۰۰ کیلومتر تراکبندی بافق ـ بندرعباس افتتاح میشود ضمن آنکه ۲۰ ایستگاه جدید به سیستم علائم الکترونیکی مجهز خواهند شد. امسال همه شبکه ریلی کشور به سیستم ATC مجهز میشود.
معاون مدیرعامل راهآهن گفت: راهآهن ۴۰ ایستگاه تشکیلاتی دارد که برنامهریزی کردهایم امسال در تعدادی از ایستگاههای تشکیلاتی، مراکز تجاری احداث کنیم و بدین ترتیب ایستگاههای تشکیلاتی راهآهن غیر از مراکز سیر و حرکت، مراکز تجاری خواهند بود. تا دو سال آینده همه ایستگاههای تشکیلاتی راهآهن، مراکز تجاری خواهد شد.
معاون فنی و زیربنایی راهآهن به پروژه برقیسازی راهآهن گرمسار ـ گرگان اینچهبرون اشاره کرد و افزود: با طرف روسی پیوستهای فنی در حال نهایی شدن است، با انعقاد قرارداد در حضور رؤسای جمهور دو کشور در گذشته امیدواریم این پروژه زودتر تکمیل شود.
یزدانی یادآور شد: اجرای این پروژه به طول ۴۳۰ کیلومتر در مدت زمان چهار سال از محل فاینانس ۱.۲ میلیارد یورویی روسها اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی در پروژه برقیسازی راهآهن تهران ـ مشهد گفت: از هفته آینده اقدامات مهندسی در قطعه مشهد ـ نیشابور آغاز میشود. با برقیسازی این مسیر، مدت زمان سیر به ۶ ساعت کاهش مییابد؛ همچنین این پروژه با فاینانس ۱.۶ میلیارد یورویی چین در چهار سال ساخته میشود، ضمن آنکه برقیسازی روی هر دو خط زوج و فرد تهران ـ مشهد اجرا خواهد شد و در واقع ۲ هزار کیلومتر مسیر ریلی برقیسازی خواهد شد. البته ریل فعلی و موجود برای سرعت ۱۶۰ کیلومتر در ساعت بین تهران و مشهد طراحی شده که برای رسیدن به سرعت ۲۰۰ کیلومتر در ساعت نیازمند ارتقای خط آهن این مسیر هستیم.
وی همچنین بیان کرد: در مسیر خرمشهر ـ سربندر نیز مجوز هیأت دولت برای ساخت راهآهن اخذ شد و در حال اخذ مجوزهای زیستمحیطی هستیم. ضمن اینکه دو خطه کردن مسیر ریلی اهواز ـ اندیمشک امسال تکمیل میشود و در حال مطالعه دو خطه کردن خط آهن قم ـ اراک نیز هستیم.
به کفته این مقام مسئول در شرکت راه آهن، مشاوران این شرکت در حال مطالعه برای ارتقای بهرهوری مسیر اصفهان ـ شیراز هستند، همچنین تثبیت ترانشه در حال انجام است، ضمن آنکه مناقصه ایستگاه راهآهن مرودشت هم انجام شده تا خط به سمت پایین ادامه یابد.
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