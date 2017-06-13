احیای کودکانه در امامزاده سیدجعفر (ع) یزد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم احیای کودکانه طرحی از مرکز فرهنگی مبشران است که با همکاری امامزاده سیدجعفر محمد (ع) واقع در بلوار جمهوری یزد برگزار می شود.

بر اساس این طرح، ایستگاه های نقاشی و قصه گویی، مداحی کودکان و .... برای کودکان شرکت کننده در این مراسم در امامزاده سیدجعفر (ع)، برپا می شود.

احیای کودکانه ویژه کودکان ۷ تا ۱۰ ساله است که شرکت آنها در این مراسم با ارسال نام کودک به سامانه ۳۰۰۰۶۱۱۲۱۲ امکانپذیر است.

این مراسم که تا سحر ادامه دارد و با گسترانیدن سفره سحری در جمع کودکان پایان می یابد، ویژه شبهای ۲۱ و ۲۳ رمضان است و هدف از برگزاری آن، آشنایی کودکان با مراسم معنوی احیا است.

اطلاعات بیشتر درباره این برنامه و سایر طرحهای مرکز فرهنگی مبشران از طریق مراجعه به سایت این مرکز به نشانی mobasherghadir.ir یا کانال تلگرامی mobasheran_bot@ قابل دسترسی است.