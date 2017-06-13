تمهیدات پلیس هرمزگان در لیالی قدر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اصغر خرم روی ظهر سه شنبه در نشستی با خبرنگاران ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات مردم روزه دار استان، عنوان داشت: در بحث امنیت مراسم لیالی قدر پلیس با تمام توان امنیت مراسم شبهای قدر را تأمین خواهد کرد و امیدواریم همانند سال‌های گذشته شاهد شب های معنوی و بدور از مسئله باشیم.

وی با بیان اینکه بنابر تدابیر اندیشیده شده نقاط پرتردد به صورت ویژه مورد رصد پلیس قرار خواهند گرفت، افزود: در تلاشیم تا تمام تکیه ها و مساجد تحت پوشش پلیس قرار گیرند تا بتوانیم با تعیین مسئولیتی ثابت به نحو احسن امنیت را برقرار کنیم.

سرهنگ خرم روی با اشاره به آماده باش کامل نیروی انتظامی استان جهت برقراری امنیت لیالی قدر، اذعان داشت: اعمال محدودیت ها از ساعت ۲۱ تا پایان مراسم در شب های ۱۹ و ۲۱ و ۲۳ ماه مبارک رمضان خواهد بود و کلیه مساجد و تکایا شهرستان با حضور مأموران راهنمایی و رانندگی تحت پوشش ترافیکی قرار خواهند گرفت.

این مقام انتظامی اظهارداشت: شهروندان به منظور جلوگیری از ایجاد گره ترافیکی ،انسداد معابر و پیشگیری از اختلال در تردد و تداخل مردم با وسایل نقلیه، از پارک خودرو در محدوده مساجد خودداری کنند.

وی ادامه داد: تیم‌های عملیاتی چهره زن در ایستگاههای بازرسی استان استقرار یافته که این تیم‌های مستقر شده علاوه بر اقدامات همچون کشف کالای قاچاق و ... سایر ماموریت‌های ذاتی پلیس اطلاعات را نیز در دستور کار خود قرار داده اند.

سرهنگ خرم روی با اشاره به اینکه خالی از سکنه شدن منازل در لیالی قدر باعث افزایش آمار سرقت می‌شود و از شهروندان عزیز می خواهیم تا با سپردن طلا، جواهرات و وجوه نقد خود به بانک‌ها از وقوع سرقت‌ها پیشگیری کنند،بیان داشت : سرقت موتور سیکلت، خودرو و قطعات وسایل نقلیه از جمله مهم‌ترین سرقت‌های احتمالی می‌باشند و شهروندان وسایل نقلیه خود را در پارکینگ های از پیش تعیین شده که تحت نظارت مستقیم پلیس هستند پارک کنند و از رها کردن این وسایل در کوچه پس کوچه های کم تردد بپرهیزند.