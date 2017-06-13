کشاورزان آبیکی، فنون جدید کشت ذرت در مزارع کشاورزی را فرا گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، در همایش توسعه کشت ذرت که روز سه شنبه با حضور کارشناسان و بهره برداران بخش کشاورزی این شهرستان برگزار شد کارشناس فنی ذرت در کشور ترکیه در خصوص مباحث کلیدی و کاربردی درکاشت، داشت و برداشت ذرت در مزارع کشاورزی مباحثی را بیان کرد.

همچنین در این کارگاه آموزشی حاضرین با مطالبی پیرامون؛ نقش مهم مدیریت مزرعه در بهبود عملکرد، ارائه جدیدترین یافته ها و نتایج تحقیقاتی، مباحث کاربردی نحوه آماده سازی زمین، انتخاب رقم مناسب، نحوه کشت، تغذیه و مصرف صحیح کودهای شیمیایی، حساس ترین زمان های آبیاری، زمان برداشت و نحوه سیلوی ذرت علوفه ای آشنا شدند.

این همایش با مشارکت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و شرکت توسعه کشت ذرت برگزار شد.