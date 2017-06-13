به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد مهدی گویا با بیان اینکه بیماری تب کریمه کنگو امسال در استان های سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان بیشتر دیده شده است، افزود: امسال کمترین موارد مرگ و میر این بیماری را شاهد بودیم.

وی با بیان اینکه بیماری تب کریمه کنگو یک عفونت ویروسی است که از طریق تماس با دام، ذبح دام و گزش کنه روی بدن دام به انسان منتقل می شود، گفت: همچنین این بیماری از طریق تماس با فرد مبتلا به این بیماری به خصوص افرادی که در بیمارستان بستری هستند و تماس با خون و ترشحات بدن فرد مبتلا به این بیماری انتقال می یابد.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت با اشاره به شیوع سالانه این بیماری در فصل بهار و تابستان در برخی از مناطق کشور، افزود: آموزش و اطلاع رسانی در مورد پیشگیری از ابتلا به این بیماری یکی از اقدامات وزارت بهداشت در برخورد با این بیماری است تا مردم بیشتر از خود مراقبت کنند و کمتر در تماس با دام باشند و یا در هنگام تماس با دام، نکات بهداشتی را رعایت کنند.

گویا بر لزوم رعایت تمامی نکات بهداشتی هنگام ذبح دام تاکید کرد و افزود: ذبح دام باید به شیوه مدرن انجام شود و تحت نظر سازمان دامپزشکی و زیر مجموعه های آن صورت گیرد.

وی ضمن اشاره به فرا رسیدن ایام شبهای قدر در ماه مبارک رمضان و توزیع نذری در این ماه، تاکید کرد: باید افرادی که نذری دارند خود از ذبح دام جدا خودداری کنند و این اقدام را به سازمان دامپزشکی و زیر مجموعه های آن بسپارند و گوشت را از مراکز معتبر خریداری کنند چرا که در غیر اینصورت ممکن است به این بیماری مبتلا شوند.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت با بیان این که بیماری تب کریمه کنگو امسال در استان های سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان بیشتر دیده شده است، افزود: امسال کمترین موارد مرگ و میر این بیماری را شاهد بودیم و از ابتدای سال ۴۶ نفر مبتلا به این بیماری شدند و ۳ نفر هم به دلیل تاخیر در مراجعه به مراکز درمانی فوت کردند.

گویا افزود: هر ساله بین ۵۰ تا ۱۰۰ مورد و به ندرت بیش از ۱۰۰ مورد این بیماری را شاهد بودیم و امسال افزایش غیر قابل انتظاری در رابطه با بیماری تب کریمه کنگو نداشتیم.

وی با تاکید بر اینکه اخبار و فیلم های منتشر شده در فضای مجازی باعث نگرانی مردم می شود، گفت: بهتر است مردم از این اقدام پرهیز کنند چرا که این بیماری نسبت به سایر بیماری ها متفاوت است.

گویا بر لزوم رعایت نکات بهداشتی از سوی کادر درمانی، آزمایشگاه و تمامی افرادی که با این بیماران و یا با خون و ترشحات آنها سر و کار دارند، تاکید کرد و گفت: این افراد باید از لباس و دستکش و عینک مخصوص به منظور پیشگیری از ابتلا به این بیماری استفاده کنند.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت استفاده از لباس و دستکش و عینک مخصوص به هنگام مواجهه با این بیماران را غیر معمول نداشت و افزود: این اقدامات رعایت اصول اولیه بهداشتی است و اتفاق غیر معمولی نیست که برخی افراد بخواهند از آن فیلم تهیه کنند.

گویا افزود: در صورتی که فرد مبتلا به بیماری تب کریمه کنگو فوت کند، در شرایط ویژه با رعایت کامل ضوابط شرعی دفن می شود که البته دفن این افراد با روش های عادی متفاوت است و همه این اقدامات به منظور پیشگیری از تماس با اجساد و انتقال بیماری است.