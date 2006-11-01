استفاده از لوله هاي پليمري جديد در انتقال گاز ارزيابي مي شود

مسئول گروه پژوهشي شيمي جهاد دانشگاهي واحد تربيت معلم در گفتگو با خبرنگار مهر در كرج گفت: در حال حاضر لوله هاي فولادي متداول ترين لوله هاي انتقال گاز هستند اما استفاده از اين لوله ها با محدوديت هاي بسياري از جمله مشكلات اتصال لوله ها به وسيله جوش يا به صورت مكانيكي، استعداد نشت از محل جوش، قيمت تمام شده بالا، هزينه نگهداري و محافظت از خوردگي فراوان روبرو هستند.

ابراهيم ابوذري لطف افزود: جايگزين هاي فولاد بنا به نوع استفاده و شرايط موجود بسيار متنوع هستند و هر يك از اين جايگزين ها داراي مزايا و محدوديت هاي خاص خود هستند و از متداول ترين حامل هاي جايگزين مي توان به HDPE -MDPF- Liked PEX- Magnetic PE , Pa اشاره كرد.

وي خاطر نشان كرد: در طرح مورد پژوهش ابتدا داده هاي فيزيكي و شيميايي و هزينه هاي مربوط به هر نوع از لوله ها جمع آوري و بررسي مي شود. در مرحله بعد داده ها با توجه به شرايط اقليمي، هزينه هاي اقتصادي و نيز تكنولوژي موجود تحليل مي شوند و سپس تمامي داده ها مقايسه و بررسي مي شوند.

ابوذري ادامه داد: پس از آن بهترين جايگزين براي هر كاربرد معرفي مي شود و در نهايت امكان سنجي استقرار تكنولوژي هاي ساخت انواع اين لوله ها در داخل كشور ارزيابي و مقايسه مي شود.