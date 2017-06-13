به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد جان فزا یکی از سرمایه گذاران پروژه نفیس ترین قرآن جهان اسلام که نگارش و هنر آن ۱۸ سال به طول انجامید در مورد قیمت گذاری قرآن گفت: این قرآن سال گذشته برای اولین بار در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شد. این قرآن ویژگی های منحصر به فردی دارد.

وی در این خصوص افزود: در راستای معرفی این قرآن به عنوان سفیر فرهنگی -هنری ایران از سال گذشته تا به حال تلاش هایی شده که نمایانگر ویژگی های فرهنگی هنری کشورمان برای سراسر جهان باشد اما متأسفانه مشکلاتی وجود داشته و آنطور که انتظار داشتیم مسئولین محترم آنطور که شایسته این قرآن است از آن حمایت نکردند.

جان فزا با اشاره به توجه بیشتر دیگر کشورها به این قرآن به ویژه کشورهای عربی افزود: ما از کشورهای مختلف درخواست های زیادی داشته ایم که می خواستند یا قرآن را به نمایش گذارند یا آن را خریداری کنند. نکته ی جالب توجه آن است که برای نمایش یا خریداری این قرآن از کشورهای خارجی به نسبت بیشتر مخاطب و رجوع کننده داشته ایم. کشورهای عربی منطقه تا حتی مبلغ هشت میلیون دلار برای خرید این کتاب پیشنهاد داده اند ولی ما شخصا دوست داریم این قرآن در همینجا و در کشور خودمان بماند.

وی در همین راستا با تأکید بر اوضاع متشنج منطقه تصریح کرد: با این وجود ما باز هم می بینیم کشورهایی که بیشتر تمایل به این مسئله نشان می دهند کشورهای عربی هستند و این خود می تواند فرصتی باشد برای اینکه نشان بدهد هنر ایرانی و قرآن می تواند وحدت بخش و پیام آور صلح باشد برای کل کشور های منطقه باشد.

جان فزا بیان کرد: علی رغم قرآن های نفیسی که از دیگر هنرمندان دیده ایم، این قرآن با توجه به ویژگی های منحصر به فرد خود امکان چاپ دارد و می تواند در اختیار برخی ارگان ها و نهادهای خیریه یا دیگر سازمان هایی که تمایل دارند قرار بگیرد.

این سرمایه گذار با تأکید بر اینکه امیدواریم مسئولین نگاه جدی تری نسبت به حمایت از این اثر قرآنی داشته باشند اذعان داشت: با توجه به اینکه ما عواید حاصل از فروش این قرآن را برای امور خیریه در اصفهان در نظر گرفته ایم امیدواریم مسئولین توجه بیشتری را معطوف به این قرآن کنند. ما خیرین زیادی در کشور داریم که می توانند در این راستا ما را یاری کنند.

وی همچنین افزود: ما طبعا انتظار نداریم که ارگان های دولتی بخواهند به جهت مالی ورود کنند اما با توجه به اینکه ما خیرین زیادی در کشور و حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور داریم که می توانند در این راستا مارا یاری کنند فلذا ارگان های دولتی می توانند امر اطلاع رسانی یا هماهنگی های لازم را انجام دهند و به نوعی از این قرآن حمایت معنوی داشته باشند. همانطور که ما خود قرآن را بی هیچ حمایتی مالی از ارگان های دولتی به پایان رساندیم برای فروش هم طبیعتا بیشتر از مسئولین محترم انتظار حمایت معنوی و پشتیبانی فکری داریم.

جان فزا با بیان اینکه متأسفانه همیشه به گونه ای بوده که مسئولین قسمت ابتدایی کار را خوب انجام می دهند خاطر نشان کرد: همیشه قسمت انتهایی به حمایت بیشتری از مسئولین احتیاج دارد. این را هم بگویم که جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین حشمتی رئیس محترم نمایشگاه قرآن و معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از معدود مسئولینی بوده اند که همیشه با روی باز از ما حمایت می کردند وآنچه از دستشان ساخته بود برای ما انجام می دادند.

جانفزا با اشاره به اینکه انجام این پروژه بیش از هجده سال به طول انجامید آن را مجموعه ای از هنرهای اصیل ایرانی دانست و گفت: استاد فرشچیان بعد از دیدن این اثر آن را به عنوان یک اثر هنری خاص تمجید کرد و در تاریخ معاصر این کتاب را به لحاظ هنری پروژه ای بزرگ خواند که تا به حال کاری نظیر به آن صورت نگرفته است.

نفیس ترین قرآن جهان اسلام دارای ۱۷۵ صفحه است که توسط استاد ماهرویی به خط ثلث کتابت شده و هر برگ از این قرآن تذهیب مجزای و مخصوص به خود را دارد که توسط مجید صادق زاده از شاگردان استاد فرشچیان کار شده است. جلد این قرآن قلمکاری نقره است که برای اولین بار به صورت کتاب طراحی شده و استاد قادران آن را با هزار و پانصد قطعه برلیان و یاقوت کبود در نگارش عبارت قرآن کریم کار کرده است.