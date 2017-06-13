مسمومیت غذایی در موصل ۹۰۰ مسموم برجا گذاشت/ ۲ نفر فوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری سومریه نیوز، سازمان جهانی حقوق بشر اعلام کرد که صدها آواره عراقی که در اردوگاه الخازر اقامت داشته اند به دلیل مصرف مواد غذایی فاسد مسموم شد اند. خالد ولی رئیس این سازمان مدعی شده که این مواد غذایی از سوی قطر برای آواره های عراقی ارسال شده بود.

در همین راستا زاهد خاتونی نماینده استان نینوا در پارلمان عراق در گفت وگو با سومریه شمار مسمومان این حادثه را ۸۰۰ تا ۹۰۰ نفر اعلام کرد و تأکید کرد که بخش های درمانی اربیل بعد از این حادثه در آماده باش کامل به سر میبرند و وضعیت را تحت کنترل خود درآورده اند. خاتونی نیز اعلام کرد که یک موسسه خیریه خطری برای آوارگان افطار فرستاده بوده که منجر به مسمومیت غذایی آنها شده است.

وزارت بهداشت عراق اعلام کرده که دو نفر از جمله یک زن و یک کودک در پی این حادثه جان خود را از دست داده اند.

در همین راستا نوزاد هادی استاندار اربیل اعلام کرد که ۷ نفر در ارتباط با حادثه مسمومیت در اردوگاه الخازر بازداشت شده اند و تحقیقات در این باره ادامه دارد.

اردوگاه الخازر که در ۳۰ کیلومتری شرق موصل واقع شده یکی از اردوگاه هایی است که سازمان ملل با همکاری منطقه کردستان عراق و شماری از سازمان های حقوق بشری برای حمایت از آوارگان عراقی احداث کرده است.