بازیگران جدید به «شرق دور، شرق نزدیک» پیوستند

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اضافه شدن کامبیز امینی و محسن گودرزی طی دو روز گذشته، بهار نوحیان و مرجان فریقی نیز به نمایش «شرق دور، شرق نزدیک» به نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا نعیمی اضافه شدند.

پیش از این نیز حضور حامد بهداد و بهناز نازی در این نمایش قطعی شده بود.

نمایش «شرق دور، شرق نزدیک» تابستان امسال در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه خواهد رفت.

عواملی که حضورشان در این نمایش قطعی شده است عبارتند از طراح صحنه: رضا مهدی زاده، طراح لباس: ادنا زینلیان، طراح نور: رضا حیدری، طراح صدا: فرشاد جوان، طراح گریم: ماریا حاجیها، طراح حرکت: محسن گودرزی، طراح پوستر و بروشور: کامیار لبافان، موسیقی: علیرضا عبدالکریمی، مشاور رسانه ای: آیدا اورنگ، مشاور کارگردان: شهاب مجدی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: عماد عبودزاده، دستیار دوم کارگردان: الهـه ناظری، مدیر و منشی صحنه: شیدا منوچهری نائینی، مدیر اجرایی: محمد نژاد، مدیر تولید: علی اسدی، مجری طرح: نشاط پورفراهانی، عکاس: امیر خدامی.