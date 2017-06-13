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۲۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۲۸

دمای هوای خوزستان به بالای ۴۹ درجه می رسد

دمای هوای خوزستان به بالای ۴۹ درجه می رسد

اهواز - انتظار می رود گرمای هوا در استان خوزستان در روزهای آینده به بالاتر از ۴۹ درجه برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام هواشناسی استان خوزستان، با تقویت سامانه پر ارتفاع جنب حاره ای، شاهد روند افزایش دما تا روز پنجشنبه خواهیم بود به همین دلیل انتظار وقوع دماهای۴۹ درجه و بالاتر در این ایام در برخی نقاط استان وجود دارد.

بر همین اساس به دلیل تقویت الگوی تابستانی انتظار وقوع دمای ۴۹ درجه و بالاتر در برخی نقاط استان به ویژه در اهواز، آبادان، امیدیه، شوشتر، رامهرمز، شادگان طی روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه هفته جاری وجود دارد.

همچنین امروز وزش باد در بعضی ساعات قابل ملاحظه خواهد بود که بتدریج از اواخر وقت از میزان شدت باد کاسته خواهد شد.

در شبانه روزگذشته اهواز با ۴۷.۵ و ایذه با ۱۸.۶ درجه سا نتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان خوزستان گزارش شده اند.


هواشناسی استان خوزستان با توجه به ورود به روزهای گرم سال توصیه کرده است؛ صرفه‌جویی در مصرف آب و برق به‌ویژه در ساعات اوج مصرف، اجتناب از ترددهای غیرضروری در حوالی ظهر تا اوائل غروب برای جلوگیری از گرمازدگی و آبیاری مزارع در اوایل صبح یا اوایل شب به مسئولان و همشهریان توصیه می‌شود.

کد مطلب 4003746

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