فعالیت کمیته مطالعات «ناشنوایی - کم شنوایی» آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کمیته با توافق سرپرست مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ، بنا به ضرورت انجام مطالعات کم شنوایی و ناشنوایی بویژه در حوزه کودکان، از سال گذشته (۹۵) به صورت غیررسمی، و رسما از امسال به ریاست دکتر گیتا موللی دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تشکیل شد.

دکتر موللی درباره ضرورت انجام مطالعات کم شنوایی و ناشنوایی در کشور، به خبرنگار وبدای دانشگاه گفت: سالانه چهار الی پنج هزار کودک کم شنوا در کشورمان متولد می شوند. از هر هزار تولد زنده، یک الی سه کودک کم شنوایی عمیق دوطرفه (ناشنوایی) دارند و این درحالی است که هم اکنون امکان تشخیص کم شنوایی، در بدو تولد و در زایشگاه وجود دارد.

وی گفت: با توجه به اینکه کم شنوایی، شایعترین نقص مادرزادی است و شیوع آن در کشورمان به دلیل ازدواج های فامیلی، بسیار زیاد است و همچنین ، با توجه به اهمیت تشخیص و پس از آن مداخلات زودهنگام و به موقع برای کودک کم شنوا، کمیته مطالعات ناشنوایی/کم شنوایی دانشگاه علوم بهزیستی می تواند گامی بسیار ارزشمند برای ارتقای زندگی هزاران کودک کم شنوای کشورمان بردارد.

دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تصریح کرد: نکته حائز اهمیت اینکه در صورت تشخیص به موقع در بدو تولد و شروع مداخلات شنوایی، زبانی، گفتاری و روانشناسی در همان ماه های ابتدای زندگی، کودک کم شنوا می تواند دقیقا مانند کودک شنوا، زبان و گفتار بیآموزد و همه توانایی های خود را مانند دیگر همسالانش، نشان بدهد.

موللی، «ارتقای برنامه های مداخلات زودهنگام برای کودک کم شنوا» که بدنبال برگزاری سمپوزیوم مداخله زودهنگام کم شنوایی در سال ۹۵ و بازخوردهای بسیار مثبت ملی و بین المللی شکل گرفت را از اهداف اصلی کمیته مطالعات ناشنوایی و کم شنوایی برشمرد.

رئیس کمیته مطالعات ناشنوایی/کم شنوایی، با یادآوری این نکته که تاکنون مرکزی با هدف ویژه ساماندهی به تحقیقات خاص ناشنوایی/کم شنوایی در کشورمان نبوده است، افزود: حمایت از پژوهشگران و دانشجویان جهت اجرای پژوهش ها در زمینه کم شنوایی و ناشنوایی بویژه در حوزه کودکان و ارتقای سطح آگاهی جامعه نسبت به ناشنوایی و کم شنوایی و نیز مطالعات در خصوص برنامه های آموزشی و توانبخشی کودکان ناشنوا، کم شنوا در جهت رشد آنها، از دیگر اهداف تشکیل کمیته مطالعات کم شنوایی و ناشنوایی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی است.

وی اظهارداشت: کار با کودک کم شنوا نیازمند یک تیم تخصصی از متخصصان و کارشناسان شامل "شنوایی شناس، گفتاردرمانگر، روانشناس، مددکار اجتماعی ،پزشک اطفال و پزشک متخصص گوش و حلق و بینی" و در صورت لزوم دیگر رشته هاست. و بدون کار تیمی ، پیشرفت کامل کودک کم شنوا میسر نخواهد بود ، همچنانکه کمیته مطالعات کم شنوایی/ناشنوایی نیز درنظر دارد، از تمامی صاحبنظران و علاقه مندان به این حوزه مطالعاتی دعوت به همکاری کند.

موللی درباره توصیه های جهانی در این حوزه نیز گفت: براساس بیانیه های جهانی بویژه بیانیه غربالگری شنوایی نوزادان که ابتدا درسال ۱۹۹۵ میلادی توسط جمعی از دانشمندان جهان نوشته شد و بعدها در سال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۷ میلادی بخشهایی به آن اضافه شد، همه کودکان لازم است پس ازتولد و در روزهای نخست زندگی ، غربالگری شنوایی شده و درصورت رد شدن در آزمون غربالگری، برای تشخیص کامل و شروع مداخلات توانبخشی ارجاع شوند.

وی با اشاره به اینکه قرن بیست و یکم ، قرن تحقیقات ارزنده و پیشرفتهای شگرف در عرصه ناشنوایی است ، افزود: بیانیه مداخلات زودهنگام خانواده محور کودک کم شنوا/ناشنوا ۲۰۱۶ میلادی نیز که متمم بیانیه غربالگری شنوایی بود، همه مراکز و موسسات را در تمام کشورها به اجرای مداخلات در بدو نوزادی (بلافاصله پس از تشخیص کم شنوایی) فرا می خواند و حاوی ده اصل کلی در این زمینه است.